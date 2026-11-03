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Elección clave para la gestión de Donald Trump: EEUU define el equilibrio de poder en el Congreso

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término. El resultado definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

3 de noviembre 2026 · 08:33hs
Elección clave para la gestión de Donald Trump: EEUU define el equilibrio de poder en el Congreso

Estados Unidos vota este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas como "midterms", una instancia que funciona como una evaluación política de la gestión de Donald Trump. El resultado definirá el equilibrio de fuerzas en el Congreso, con impacto en la Casa Blanca en Washington, ya que marcará la segunda mitad de mandato del presidente republicano.

En estos comicios se renovarán las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. Además, habrá elecciones para gobernador en 36 estados, junto con votaciones para legislaturas estatales, autoridades locales y distintas iniciativas sometidas a consulta popular. Los nuevos representantes y senadores asumirán sus funciones en enero de 2027, consignó Ámbito Financiero.

LEER MÁS: Donald Trump reclama el premio Nobel de la Paz: "Resolví ocho guerras"

La disputa central enfrenta al Partido Republicano, que actualmente controla ambas cámaras del Congreso, con los demócratas, que buscan recuperar terreno legislativo. Una victoria opositora en una o las dos cámaras podría limitar la agenda de Trump, bloquear proyectos y habilitar investigaciones parlamentarias sobre su Gobierno.

LEER MÁS: Donald Trump no descartó revisar la postura de Estados Unidos sobre Malvinas

El resultado también tendrá repercusiones internacionales: la Argentina seguirá de cerca la votación por el vínculo político y económico que Javier Milei construyó con el mandatario estadounidense.

Trump EEUU Congreso Elecciones
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