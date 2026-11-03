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Femer suspendió atención médica en internación a afiliados de OSER

Se dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER a partir del martes 2 de noviembre.

3 de noviembre 2026 · 09:33hs
El dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER a partir del martes 2 de noviembre.

El dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER a partir del martes 2 de noviembre.
El dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER a partir del martes 2 de noviembre.

El dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER a partir del martes 2 de noviembre.

Ante la falta de respuestas de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), a los reclamos por débitos injustificados sobre honorarios médicos, la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) dispuso la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de la obra social, a partir del lunes 2 de noviembre.

La medida fue comunicada formalmente a Obra Social de Entre Ríos (OSER) luego de los reiterados reclamos por descuentos aplicados sobre los honorarios médicos correspondientes a prestaciones en internación facturadas durante junio y julio de 2026.

En un comunicado se destacó que desde la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) se realizaron numerosas reuniones para aclarar normas, unificar criterios, corregir errores en los sistemas y acordar la devolución de los importes retenidos. Sin embargo, las gestiones no permitieron alcanzar una solución y persisten los incumplimientos, sin plazos definidos para regularizar la situación”. El Círculo Médico Departamento Paraná acompañó la medida.

Perjuicio económico directo

Desde las instituciones se consideró que la “situación genera un perjuicio económico directo a los profesionales que brindaron efectivamente las prestaciones, agravado por el atraso de los aranceles médicos establecidos por la obra social”.

También se señaló que “ante la falta de respuestas al reclamo formalizado el 28 de octubre, Femer comunicó este lunes 2 de noviembre la suspensión transitoria de la atención médica en internación a los afiliados de OSER, hasta tanto se avance en una solución al conflicto”.

Desde el Círculo Médico Departamento Paraná se acompañó el reclamo de Femer y se reafirmó el “compromiso con la defensa de condiciones justas para el ejercicio profesional y el derecho de los pacientes a recibir una atención médica adecuada”.

En tal contexto se consideró “indispensable que OSER brinde respuestas concretas y urgentes que permitan regularizar los pagos pendientes, resolver las diferencias existentes y restablecer la normal prestación de los servicios”. Finalmente se indicó que “la salud requiere responsabilidad, diálogo y compromisos que se cumplan”

Femer OSER afiliados
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