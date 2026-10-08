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Donald Trump reclama el premio Nobel de la Paz: "Resolví ocho guerras"

A horas de conocerse el ganador, el presidente de Estados Unidos dijo que "resolvió ocho guerras" y que no dárselo a él desacreditaría al organismo noruego.

8 de octubre 2026 · 12:24hs
Donald Trump reclama el premio Nobel de la Paz: Resolví ocho guerras

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que merece el Premio Nobel de la Paz por haber resuelto ocho guerras, aunque admitió que duda de que el Comité Nobel Noruego lo elija como ganador este viernes 9 de octubre.

En una conversación con periodistas, Trump recordó que el galardón de la edición anterior fue concedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Relató que Machado le entregó luego la medalla de oro y le dijo que él era quien debía haber recibido la distinción. “La última vez se lo dieron a una joven, que era una persona fabulosa. Y ella dijo que no lo merecía, que yo lo merecía. Y me lo dio”, sostuvo el mandatario. “Yo dije: ‘Vaya, qué honor’”.

Trump vinculó su aspiración con su política exterior desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. “Resolví ocho guerras. Otra está por venir. Recuperé a todos los rehenes”, declaró, sin precisar a qué nuevo conflicto se refería ni cuáles eran los rehenes incluidos en esa afirmación, aunque se entiende que habla de la invasión de Rusia a Ucrania y de las víctimas del grupo terrorista Hamas tras la incursión en Israel del 7 de octubre de 2023.

El presidente insistió en que sus intervenciones diplomáticas no tienen precedentes. “Hice cosas que nadie más ha hecho jamás. No estoy presumiendo. Solo les estoy diciendo los hechos”, aseguró. También afirmó que “probablemente ningún presidente ha resuelto guerras” y que él resolvió “ocho guerras, y grandes”, con las que, según dijo, salvó “millones y millones de vidas”.

El mandatario volvió sobre el encuentro con Machado y afirmó que ella le manifestó que no había “nadie en la historia del Premio Nobel” que lo mereciera más. La opositora venezolana fue reconocida con el Nobel de la Paz de 2025 por su trabajo en favor de los derechos democráticos y de una transición pacífica en Venezuela, de acuerdo con la fundamentación del Comité Nobel Noruego.

Trump aseguró que no tiene prisa por terminar la guerra en Irán.

Trump aseguró que no tiene prisa por terminar la guerra en Irán.

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Trump además atribuyó parte de sus méritos a la política estadounidense hacia Irán. “Detuve quizá la aniquilación total del mundo porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”, señaló. Añadió que otros presidentes “deberían haberlo hecho antes”.

Sin embargo, el mandatario no ha alcanzado un acuerdo de paz con Irán ni ha conseguido poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Varios de los conflictos que Trump incluye entre los ocho que dice haber resuelto mantienen, además, tensiones o episodios de violencia.

Trump reconoció que no conoce la resolución que adoptará el comité, pero cuestionó de antemano la posibilidad de ser excluido. “No sé cuáles serán sus decisiones. Tienen reputación de quizá no dárselo a personas como yo”, afirmó.

Luego elevó el tono y sostuvo que una decisión adversa afectaría el prestigio del organismo. “Lo reciba o no, he hecho mucho más, y creo que sería un gran descrédito para ellos”, dijo, aunque aclaró que no lo planteaba “con desprecio”.

Durante sus declaraciones, el presidente también cuestionó el Nobel de la Paz concedido en 2009 al entonces mandatario estadounidense Barack Obama. “Obama lo recibió y no hizo nada, todavía no sabe por qué lo recibió”, afirmó Trump. Obama obtuvo el reconocimiento en los primeros meses de su presidencia por sus “esfuerzos extraordinarios para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, según el Comité Nobel Noruego.

Donald Trump Premio Nobel guerras
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