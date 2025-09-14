Una explosión en un bar de Madrid, deja 25 heridos, tres de ellos en estado grave

Una fuerte explosión de gas en el bar Mis Tesoros en Madrid ha dejado un total de 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave.

Una fuerte explosión de gas registrada este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas, ha dejado un total de 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso se produjo en torno a las 15:00 horas y afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar con 18 unidades, trabajando en el desescombro y en el control del edificio afectado, mientras que 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos del SUMMA 112 atienden a las víctimas.

Por su parte, la policía local ha regulado el tráfico en la calle Manuel Maroto, que ha sido cortada al tránsito debido a los trabajos de seguridad y desescombro. Las causas de la explosión aún no han sido confirmadas, y se espera que los equipos de investigación determinen el origen del incidente en las próximas horas.

El accionar de las fuerzas de seguridad

Según ha informado esta tarde Carlos Marín, jefe de bomberos ayuntamiento de Madrid, el edificio donde está situado el bar ‘Mis Tesoros’ tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada “gravemente” unos 50-60 metros cuadrados, “pero hay que hacer una valoración entera”. “El edificio ahora mismo está inestable (...) por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio”, ha explicado. Además, según Marín, la zona afectada es la de acceso al portal en las viviendas superiores, con lo cual, aunque haya alguna vivienda superior que no tenga ningún daño, “el acceso a la finca está es completamente imposible”.