Uno Entre Rios | El Mundo | explosión

Una explosión en un bar de Madrid, deja 25 heridos, tres de ellos en estado grave

Una fuerte explosión de gas en el bar Mis Tesoros en Madrid ha dejado un total de 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave.

14 de septiembre 2025 · 07:48hs
Una explosión en un bar de Madrid

Una explosión en un bar de Madrid, deja 25 heridos, tres de ellos en estado grave

Una fuerte explosión de gas registrada este sábado en el bar Mis Tesoros, ubicado en la calle Manuel Maroto del distrito de Puente de Vallecas, ha dejado un total de 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso se produjo en torno a las 15:00 horas y afectó también al edificio de viviendas situado sobre el local. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado al lugar con 18 unidades, trabajando en el desescombro y en el control del edificio afectado, mientras que 13 unidades de Samur-Protección Civil y efectivos del SUMMA 112 atienden a las víctimas.

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Lula da Silva contestó las amenazas de Estados Unidos: No están tratando con una republiqueta bananera

Lula Da Silva contestó las amenazas e Estados Unidos por la condena de Bolsonaro

LEER MÁS: Portugal: cayó funicular en Lisboa y hay 15 muertos y varios heridos

Por su parte, la policía local ha regulado el tráfico en la calle Manuel Maroto, que ha sido cortada al tránsito debido a los trabajos de seguridad y desescombro. Las causas de la explosión aún no han sido confirmadas, y se espera que los equipos de investigación determinen el origen del incidente en las próximas horas.

El accionar de las fuerzas de seguridad

Según ha informado esta tarde Carlos Marín, jefe de bomberos ayuntamiento de Madrid, el edificio donde está situado el bar ‘Mis Tesoros’ tiene una estructura de hormigón y acero que tiene afectada “gravemente” unos 50-60 metros cuadrados, “pero hay que hacer una valoración entera”. “El edificio ahora mismo está inestable (...) por eso no podemos permitir el trabajo, el grado de inestabilidad lo valorarán los técnicos y en función del grado de las actuaciones de consolidación estructural, pues decidirán cuándo se puede trabajar en el edificio”, ha explicado. Además, según Marín, la zona afectada es la de acceso al portal en las viviendas superiores, con lo cual, aunque haya alguna vivienda superior que no tenga ningún daño, “el acceso a la finca está es completamente imposible”.

explosión bar Madrid seguridad
Noticias relacionadas
El exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años por intento golpista. Sus abogados confirmaron que apelarán ante tribunales internacionales

Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión apelará

La Asamblea General de la ONU avaló la solución de dos Estados para el conflicto entre Israel y Palestina. Argentina votó en contra junto a Israel y Estados Unidos 

ONU avaló la solución de dos Estados y Argentina votó en contra

Kirk fue asesinado esta semana

Fue detenido el presunto asesino del activista estadounidense Charlie Kirk 

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado en Brasil.

Brasil: condenaron a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Ver comentarios

Lo último

Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Ultimo Momento
Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Patronato no puede no puede resignar más puntos en el Grella

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Fentanilo: el miércoles se reúnen diputados para crear la comisión investigadora

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

Hubo una multitudinaria marcha en Londres en contra de la política migratoria

¿Meteorito o bólido? una bola de fuego cruzó el cielo de la Patagonia

¿Meteorito o bólido? una bola de fuego cruzó el cielo de la Patagonia

El Papa Francisco en el cielo del Vaticano

El Papa Francisco en el cielo del Vaticano

Policiales
Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Dolor en Entre Ríos: exdocente universitaria murió atropellada en Buenos Aires

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Crimen de Jesica Bravo: dictaron prisión preventiva para seis imputados

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Ovación
River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

River derrotó a Estudiantes de La Plata y es líder

El Boca de Paredes visita a Rosario Central de Di María

El Boca de Paredes visita a Rosario Central de Di María

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Patronato goleó a Atlético Paraná en el clásico local

Estudiantes festejó por duplicado

Estudiantes festejó por duplicado

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

La provincia
Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Hoy es el día del cartero, una actividad que logró sobrevivir con nuevas dinámicas

Graciela López de Degani Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín

Graciela López de Degani "Decidí venir a vivir a Entre Ríos por el Hospital San Martín"

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

En Concordia preocupa la caída de las ventas en el último trimestre

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

SMN con pronóstico de chaparrones y tormentas aisladas

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Frigerio participó de la entrega del título Doctor Honoris Causa a Rosatti

Dejanos tu comentario