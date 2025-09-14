El papa León XIV celebró sus 70 años

El papa León XIV nació el 14 de septiembre de 1955, agradeció los buenos deseos durante el rezo del Ángelus. Se trata del más joven en las últimas décadas.

El papa León XIV cumplió 70 años y celebró su primer aniversario al frente de la Iglesia Católica, en una jornada en la que una multitud de fieles se congregó en la Plaza de San Pedro para saludarlo. El Sumo Pontífice, que nació el 14 de septiembre de 1955, agradeció los mensajes y buenos deseos recibidos durante el rezo del Ángelus.

Una amplia representación de la comunidad peruana en Roma se hizo presente en la Plaza de San Pedro para conmemorar la fecha y saludar al pontífice, quien adquirió la nacionalidad peruana tras años de misión y labor episcopal en el país. Una gran pancarta con los colores de la bandera de Perú y el mensaje “Feliz cumpleaños” se exhibió en el lugar, enviada por la ciudad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, donde León XIV fue obispo. “Queridísimos, parece que saben que hoy cumplo setenta años”, admitió el Papa con humor al ver las pancartas y las muestras de afecto.

Durante su alocución, el papa agradeció el gesto y expresó: “Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración”. Además, recibió saludos de figuras destacadas del ámbito eclesiástico y político.

Los saludos por su cumpleaños

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, le envió una carta en la que destacó su "enérgico llamamiento" a una "paz desarmada y desarmante". El presidente italiano también lamentó que “en estos últimos años ha crecido el temor de que el mundo se encamine por una pendiente peligrosa, impulsado por una lógica de dominación y cada vez más marcado por conflictos desgarradores”.

Entre las felicitaciones, se destacaron los saludos de la Conferencia Episcopal Italiana y del cardenal Baldassare Reina. El vicario de la diócesis de Roma, en representación de la Iglesia italiana, expresó: “Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”.

El Vaticano también se sumó a las celebraciones a través de su cuenta en la red social X, con un mensaje que decía: “¡Feliz cumpleaños, Papa León! ¡Por muchos años!”.

En la víspera de su cumpleaños, miles de personas se reunieron en la Plaza de San Pedro para un concierto gratuito en honor a su antecesor, el papa Francisco. El evento, titulado “Grace for the World”, incluyó un espectáculo con drones que formaron en el cielo el rostro del difunto pontífice. Según la oficina de prensa vaticana, “la pasada noche, miles de personas desearon un feliz cumpleaños a León XIV durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro”.

Agenda del día

La jornada del Papa, quien asumió su pontificado el 8 de mayo pasado, continuó con una agenda intensa. Por la tarde, el Sumo Pontífice encabezó una conmemoración en honor a los mártires del siglo XXI en la basílica de San Pablo Extramuros. Además, el Vaticano anunció la publicación de extractos de la primera entrevista de León XIV, que coincidiría con la presentación en Perú de su biografía, titulada “León XIV: ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI”.