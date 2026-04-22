Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 4. Una mujer de 52 años y dos acompañantes debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Masvernat.

Durante la jornada de este miércoles, un grave siniestro vial movilizó a las fuerzas de seguridad en el acceso norte de Concordia. El accidente se registró en la Ruta 015, km 4 , cuando un automóvil Fiat Palio que circulaba en sentido Oeste-Este despistó y terminó volcando a la vera de la calzada.

En el vehículo se trasladaba una mujer de 52 años, quien iba al mando del volante, acompañada por otras dos personas cuyas identidades no han sido trascendidas hasta el momento. Por causas que la Comisaría Quinta intenta establecer, el rodado perdió la estabilidad, resultando en un fuerte impacto que motivó la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

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Asistencia Médica: Al lugar arribaron ambulancias que trasladaron a los tres ocupantes hacia el Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Estado de Salud: Según fuentes policiales, se aguarda el informe médico para determinar la gravedad y el carácter de las lesiones sufridas por los involucrados.

Operativo en el lugar

Personal policial trabajó en la zona para realizar las pericias de rigor y ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia. Hasta el momento, no se ha informado sobre la participación de terceros vehículos en el incidente.

(Fuente: Ariel Mazetto - La Región Digital)