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El Gobierno posterga la privatización de las importaciones de gas licuado por un año

En medio de la suba internacional de precios, el Ejecutivo decidió aplazar un año la transferencia al sector privado de la importación de gas licuado.

23 de abril 2026 · 08:08hs
El Gobierno posterga la privatización de las importaciones de gas licuado por un año

El Gobierno argentino decidió postergar la adjudicación del agente comercializador-agregador que a partir de este año iba a estar a cargo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y su comercialización en el mercado interno durante el período invernal. La medida implica que la estatal Enarsa continuará al frente de estas operaciones en 2026.

En la licitación competían dos empresas: Naturgy y Trafigura, y tras un desempate la primera había presentado la mejor oferta, con un precio de u$s4,50 el millón de BTU frente a los u$s4,57 de su competidora. Sin embargo, el contexto internacional cambió de forma abrupta por la guerra en Medio Oriente, lo que llevó al Ejecutivo a evitar una adjudicación que pudiera derivar en mayores costos para la industria y los usuarios.

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De esta manera, se posterga por un año el objetivo oficial de transferir al sector privado la operación de importar y comercializar el GNL, un insumo clave durante los meses de invierno para cubrir los picos de demanda energética. La decisión también responde a una cuestión de calendario: a esta altura del año, en ciclos anteriores, ya estaban adjudicados los primeros cargamentos correspondientes a mayo y junio.

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El panorama internacional

"La decisión obedece a la suba y volatilidad del precio internacional, agravada por el conflicto en Medio Oriente: no es momento de convalidar condiciones que puedan sumar costos al sistema justo cuando Argentina está bajando el uso de GNL", señalaron fuentes del Gobierno a Ámbito Energy Report.

Durante 2025, Enarsa adjudicó 27 cargamentos por un total de u$s697.937.043, mientras que para este año se prevé una importación de alrededor de 23 cargamentos. Sin embargo, el escenario actual es significativamente más complejo.

El cierre del estrecho de Ormuz impactó sobre el 20% del GNL que consume el mundo, a lo que se sumaron ataques en el complejo gasífero de Ras Laffan, en Qatar. Como consecuencia, el precio del gas licuado llegó a escalar hasta los u$s22 el millón de BTU. Este miércoles 22 de abril cerró en u$s14,3, todavía por encima de los u$s11 registrados el 26 de febrero, antes de la escalada del conflicto y un valor similar al que pagó la Argentina en 2025.

Mientras tanto, fuentes oficiales ssotuvieron a este medio: "La estrategia no cambia: seguimos convencidos de privatizar esta operatoria y avanzar hacia un esquema competitivo, transparente y con señales de precio para que se conozca el costo real de la energía".

Gobierno privatización Importación Gas
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