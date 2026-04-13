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Trump inicia bloqueo total a Irán en el Estrecho de Ormuz para asfixiar su programa nuclear

La decisión geopolítica de Donald Trump de cerrar el estrecho de Ormuz es rechazada por los principales países de Europa

13 de abril 2026 · 10:27hs
La decisión geopolítica de Donald Trump de cerrar el estrecho de Ormuz es rechazada por los principales países de Europa 

La decisión geopolítica de Donald Trump de cerrar el estrecho de Ormuz es rechazada por los principales países de Europa 
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicia un bloqueo total contra Irán en el Estrecho de Ormuz. La medida tiene como objetivo principal forzar el desmantelamiento definitivo del programa de armas nucleares de Teherán y asfixiar sus finanzas, las cuales dependen críticamente de las exportaciones de petróleo para evitar el colapso económico.

Además de la anulación del proyecto nuclear, la administración Trump exige que Irán termine con la fabricación de misiles balísticos, descarte cualquier ofensiva contra Israel y cancele su apoyo financiero y logístico a los grupos Hezbollah y los hutíes. "Irán no tendrá un arma nuclear. No hay manera", sentenció el mandatario estadounidense tras su regreso a Washington.

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Impacto económico y operativo

Según cálculos de la Casa Blanca, el bloqueo —ejecutado por las Fuerzas del Mando Central (CENTCOM)— provocará que Irán pierda entre 61 y 153 millones de dólares diarios, tomando como referencia un barril de petróleo a 105 dólares. La operación consistirá en la intercepción de todos los buques que intenten ingresar o salir de puertos iraníes en el golfo Pérsico y el golfo de Omán, aunque se permitirá la libre navegación de barcos que no tengan como destino u origen dicho país.

A nivel táctico, el Pentágono ha optado por una intercepción selectiva en lugar de un cierre físico total de los carriles de navegación. Debido a que Irán controla las aguas del Estrecho de Ormuz, la armada estadounidense desplegará sus naves en aguas territoriales de Omán. Por su parte, Teherán cuenta con un sistema de defensa que incluye seguridad en cinco islas, minas de profundidad y submarinos enanos operados por la Guardia Revolucionaria.

estrecho de Ormuz

Implicaciones internacionales

El bloqueo afectará severamente a los mercados asiáticos, que en 2025 recibieron casi el 90% del volumen exportado a través del Estrecho. China e India, que juntas absorben el 44% de estas exportaciones, se verán obligadas a buscar nuevos proveedores. Ante este escenario, Trump planea reunirse con el líder chino Xi Jinping en un mes para ofrecer petróleo de Venezuela como alternativa al suministro iraní, buscando utilizar la influencia de Beijing como palanca en las negociaciones.

Marines Estados Unidos estrecho de Ormuz

Reacción de Teherán

La ofensiva pone fin a una tregua que inició el 7 de abril y estaba prevista hasta el día 21. Desde Irán, Mohsen Rezaei, asesor principal del líder supremo Mojtaba Khamenei, aseguró que el país resistirá la presión de Washington. “No nos vamos a dejar presionar con tuits y planes imaginarios”, declaró el excomandante iraní ante el despliegue estadounidense.

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