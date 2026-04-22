Por la crisis empresa de transporte de Concordia redujo la cantidad de unidades

La empresa de colectivo Cooperativa de Trabajo Línea 1 de Concordia retiró colectivos de circulación debido a la falta de pago de Nación.

Una situación crítica vive la empresa con el pago de los salarios a empleados.

Una empresa de colectivos urbano de Concordia anunció que desde este miércoles prestará servicio con solo seis unidades debido al atraso en el cobro de los atributos nacionales. Se trata de la Cooperativa de Trabajo Línea 1, quien ve un futuro sombrío en función de los recortes de Nación.

Así lo confirmó el síndico de la entidad, José Enrique López Olivera, quien explicó que la decisión fue adoptada por el Consejo de Administración ante las dificultades económicas que atraviesan.

Según detalló, la prioridad actual es garantizar el pago de los salarios del personal, por lo que se resolvió destinar los recursos disponibles a cumplir con esa obligación y a la compra de gasoil, reduciendo momentáneamente la cantidad de coches en circulación, consignó Concordia24.

La situación límite de la empresa de Concordia

A comienzos del mes de abril, las empresas habían anunciado la delicada situación financiera a raíz del atraso en el pago de los subsidios nacionales, conocidos como “atributos sociales”, que la Nación adeuda desde el mes de enero.

Según se informó, esta demora impacta de manera directa en la estructura económica de las compañías, que ya el mes pasado debieron abonar los salarios del personal en dos tramos. En este contexto, no se descarta que durante el corriente mes vuelva a repetirse la misma modalidad de pago desdoblado.