Tras los reclamos, sellaron la continuidad de todas las carreras de Educación Superior

El ciclo administrativo se cerró con la firma de la continuidad del profesorado de Filosofía en la Escuela Normal de Uruguay.

Diciembre fue un mes lleno de dudas y conflictos en los Institutos Superiores de Entre Ríos. Por entonces, la comunidad educativa enarboló una denuncia: que estaban en riesgo la continuidad de varias carreras. El reclamo se formalizó en las redes sociales y en notas elevadas al Consejo General de Educación, hasta que llegó a las calles con movilizaciones y asambleas. Poco después de ese reclamo, el funcionario a cargo del área terminó renunciando y ahora, cuatro meses más tarde , el aire es diferentes. El 20 de abril se terminó de firmar la continuidad del profesorado de Filosofía en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, que era la última carrera que esperaba tener la certeza de que seguirán dando clases y recibiendo estudiantes.

Con la firma de la última oferta educativa pendiente, se completó el esquema administrativo que asegura el funcionamiento de las 46 sedes y 7 extensiones áulicas. El dirigente docente Gustavo Blanc, actual vocal gremial por Agmer, detalló que la agenda gremial se traslada ahora a la estabilidad laboral y reformas en las designaciones.

Según explicó a UNO Gustavo Blanc, el logro de sostener todas las carreras (ya sea mediante su continuidad directa o su reconversión) fue fruto de una lucha colectiva de estudiantes y docentes que comenzó en diciembre de 2025, cuando la gestión anterior puso en duda la permanencia de las instituciones. Actualmente, las nuevas autoridades del CGE han respetado lo resuelto por cada consejo directivo institucional, permitiendo incluso la reconversión de carreras en localidades donde el mercado laboral estaba saturado, para ofrecer nuevas opciones con mayor salida laboral.

TE PUEDE INTERESAR >>> Cierre de Institutos de Educación Superior: "Nos quieren obligar a pensar la educación como elemento de mercado"

El conflicto

En diciembre de 2025 institutos de Educación Superior de toda la provincia denunciaron recortes y amenazas a la oferta académica, lo que en su momento despertó una profunda preocupación y generó asambleas en distintos puntos de Entre Ríos.

El reclamo se desencadenó cuando el martes 2 de diciembre las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) representados en ese momento por el director de Educación Superior Eugenio Medrano (exsecretario general de la seccional Nogoyá de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos) y los vocales Elsa Chapuis y Santiago Laumann, habían informado a los rectores de los Institutos de Formación Docente que los estudiantes preinscritos a las carreras de planta temporaria, no tenían asegurada la posibilidad de iniciar el cursado. Es decir, que esas carreras no tendrían continuidad en el ciclo lectivo 2026.

En ese encuentro Medrano había delineado el estado de situación de los institutos superiores de formación docente de Entre Ríos, les había indicado dónde había “déficit” y en qué lugares “superávit”, y de qué forma se iba a aplicar una eventual reducción.

Luego de esa reunión hubo un estado de zozobra en todos los institutos que estaban a la espera de definiciones por cuanto no sabían si se abrirían o no las inscripciones para el año académico 2026, y de abrirse, qué podrían ofrecer y qué no. Los pormenores de lo que se habló en ese encuentro virtual bajó a todos los institutos, profesores y alumnos, y rápidamente se viralizó el rechazo. Entre muchas otras cuestiones, las comunidades educativas planteaban que el enfoque está centrado exclusivamente en números, sin contemplar las múltiples dimensiones pedagógicas, territoriales y sociales que atraviesan la formación docente. Las protestas se replicaron en Cerrito, Santa Elena, Concordia y Nogoyá.

Finalmente hubo una marcha atrás con la disposición y en la semana en curso se terminó de normalizar la situación: "Con la firma, este 20 de abril, de la resolución que da continuidad al Profesorado de Filosofía del departamento Uruguay, se logró la continuidad de todas las carreras de Nivel Superior, que estuvieron en serio riesgo en diciembre de 2025. Junto a la lucha que dieron las comunidades educativas, Agmer trabajó este tema como prioritario a través de su representación en el Consejo General de Educación", indicaron desde Agmer en sus redes sociales.

Ejes de la agenda actual

Con la regularización de las carreras finalizada, Blanc señaló que el trabajo gremial se concentra ahora en cuatro puntos estratégicos para el sistema educativo:

En principio la reforma del Artículo 40: en este sentido, el gremialista anunció que se presentará un proyecto para agilizar las designaciones por este artículo constitucional (utilizado cuando no hay docentes habilitados) con el objetivo es acelerar los pagos, que actualmente sufren demoras excesivas y garantizar la continuidad de las suplencias si el titular no se presenta. Otra de las cuestiones en que estarán trabajando es la titularización en Secundaria: al respecto Blanc especificó que se busca generar los consensos para que los docentes egresados a diciembre de 2024 que ocupan cargos vacantes puedan titularizar, asegurando su estabilidad laboral definitiva.

Un tema que preocupa y tiene que ver con el autodesplazamiento y traslados forma parte del proyecto de trabajo porque pretenden modificar la normativa de autodesplazamiento para que los docentes puedan moverse entre cargos según su competencia, además de agilizar todos los trámites relativos a traslados de personal.

Finalmente, y tal como planteó el entrevistado, se continúan las gestiones para el pase a planta de horas y cargos en el nivel secundario. Al respecto, Blanc destacó que a principios de año ya se logró un avance importante con las continuidades de cursos, lo que ayudó a reducir la superpoblación de alumnos en las aulas en un alto porcentaje.

Atentos

Tras la culminación del proceso administrativo el pasado 20 de abril, la situación en el nivel superior ha retornado a la calma, logrando revertir la profunda preocupación que existía desde finales de 2025 sobre la estabilidad de las ofertas educativas. No obstante, Gustavo Blanc advirtió que el gremio y las instituciones permanecerán atentos año tras año para asegurar que estas continuidades se mantengan de forma regular y sin contratiempos. Este seguimiento constante es vital para proteger el funcionamiento de las sedes en las localidades más pequeñas, donde estos institutos constituyen la única oportunidad para que los jóvenes continúen sus estudios superiores.