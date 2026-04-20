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Japón desactivó la alerta de tsunami pero advierte sobre un nuevo terremoto

La probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud en Japón es relativamente mayor que en tiempos normales.

20 de abril 2026 · 14:26hs
Japón desactivó la alerta de tsunami pero advierte sobre un nuevo terremoto

Japón desactivó la alerta de tsunami pero advierte sobre un nuevo terremoto

La agencia meteorológica de Japón (JMA) levantó la alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate que emitió en las primeras horas de este lunes, luego de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera el noreste del país.

Alerta frente a posibles evacuaciones

La JMA había advertido sobre olas de hasta tres metros tras el terremoto. Ahora, la advertencia de tsunami fue degradada a aviso.

El presidente Javier Milei arribó este domingo a Israel, en visita oficial, la tercera desde que asumió la Presidencia. Pasó por el Muro de los Lamentos. 

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Sin embargo, la actividad sísmica sigue siendo intensa, por lo que se solicitó a la población mantenerse alerta frente a posibles evacuaciones.

A través de un comunicado, la JMA informó que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

“Para aquellos de ustedes que viven en zonas para las que se han emitido alertas, por favor evacúen a lugares más elevados y seguros”, pidió la primera ministra Sanae Takaichi.

Japón Tsunami Terremoto Alerta
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