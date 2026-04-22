Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

En Boca Predio de Ezeiza, el local triunfó 2 a 0 con goles de Agustín De La Cuesta, en contra, y Leonel Flores, y lidera su zona.

A días de haber ganado el Superclásico en Primera, Boca venció venció a River también en Reserva, con un 2 a 0 que pudo haber sido más abultado sino fuera por las atajadas de Franco Jaroszewicz, que salvó al Millonario hasta en cinco ocasiones. De esta forma, el Xeneize se subió a la cima de la Zona B, complicando la clasificación de su eterno rival en el proceso.

Ante la atenta mirada de Juan Román Riquelme y el plantel profesional, el cuadro de la Ribera se creció tras la expulsión de Cirilo Pereyra en el primer tiempo, por un planchazo a Gonzalo Gelini. A partir de ese punto, el partido fue un monólogo que no tuvo su marcador abierto hasta el complemento, cuando Dylan Gorosito lanzó un venenoso centro que Agustín de la Cuesta empujó en su propia meta. Minutos más tarde, Leonel Flores, que había sido elogiado por Leandro Paredes en la semana, sentenció el marcador.