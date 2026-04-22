Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Gimnasia de La Plata goleó este miércoles 3-0 a Acassuso y se convirtió en el primer equipo en superar los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro en el estadio Ciudad de Caseros donde el Lobo no dejó dudas sobre su rendimiento bajo el mando de Ariel "Pata" Pereyra. Tras un primer tiempo donde no logró reflejar su dominio en el marcador, el Lobo se destapó en el complemento y en solo dos minutos logró ponerse en ventaja gracias a una gran jugada colectiva que Franco Torres remató dentro del área, tanto que instantes más tarde fue acompañado por el grito de Renzo Giampaoli.