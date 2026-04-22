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Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Gimnasia de La Plata venció 3-0 a los Quemeros en el estadio Ciudad de Caseros en el arranque de los 16avos de final de la Copa Argentina.

22 de abril 2026 · 21:41hs
Gimnasia ganó y avanzó de fase.

Copa Argentina

Gimnasia ganó y avanzó de fase.

Gimnasia de La Plata goleó este miércoles 3-0 a Acassuso y se convirtió en el primer equipo en superar los 16avos de final de la Copa Argentina, encuentro en el estadio Ciudad de Caseros donde el Lobo no dejó dudas sobre su rendimiento bajo el mando de Ariel "Pata" Pereyra. Tras un primer tiempo donde no logró reflejar su dominio en el marcador, el Lobo se destapó en el complemento y en solo dos minutos logró ponerse en ventaja gracias a una gran jugada colectiva que Franco Torres remató dentro del área, tanto que instantes más tarde fue acompañado por el grito de Renzo Giampaoli.

El encargado de transformar la victoria en goleada fue Nicolás Barros Schelotto, con una tremenda definición desde afuera del área para sellar el pasaje de Gimnasia a los octavos de final, donde se verá las caras con el ganador del duelo entre San Lorenzo y Riestra.

Gimnasia se hizo fuerte en el Bosque y festejó.

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