Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza y anunció una nueva etapa de reformas con consenso político

El presidente, Javier Milei celebró desde el búnker de La Libertad Avanza el triunfo en los comicios legislativos y anticipó una etapa de consensos. “

El presidente Javier Milei habló este domingo por la noche, tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas celebradas en todo el país, y anticipó que su gobierno ingresará en una nueva etapa centrada en el diálogo y la búsqueda de consensos para avanzar con las reformas pendientes.

“Nos alegra saber que en muchas provincias las segundas fuerzas no fueron del kirchnerismo, sino de los oficialismos provinciales. Son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno más uno les da dos”, sostuvo el mandatario desde el escenario montado en el Hotel Libertador , donde celebró junto a su hermana Karina Milei , Santiago Caputo , Manuel Adorni , Patricia Bullrich , Diego Santilli y otros referentes del oficialismo.

El Presidente convocó a los gobernadores y legisladores de distintos espacios a discutir acuerdos que permitan convertir en leyes los principios del Pacto de Mayo. “Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos imaginar”, afirmó.

Con el 41% de los votos a nivel nacional y una ventaja de 14 puntos sobre el kirchnerismo, Milei celebró lo que calificó como “un día histórico” para el país. “El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande”, destacó.

El mandatario elogió la implementación del nuevo sistema de votación con boleta única de papel y agradeció “el esfuerzo del equipo de gobierno”, mencionando uno por uno a los integrantes de su Gabinete. “Basta de populismo, populismo nunca más. Nuestra prioridad será darle a los 47 millones de argentinos un futuro mejor, un futuro que se merecen”, remarcó.

Mientras Milei hablaba, el presidente del PRO, Mauricio Macri, publicó un mensaje en redes sociales reconociendo el desempeño electoral de La Libertad Avanza, en una señal de sintonía con el oficialismo.

Hacia el cierre de su discurso, el Presidente insistió en que buscará consensos para aprobar nuevas reformas estructurales. “Queremos ser un país que crece, volver a esa Argentina que nunca tuvimos que dejar de ser. Tenemos la responsabilidad de dejar los intereses partidarios de lado y pensar como país”, concluyó ante la militancia que celebró el triunfo.