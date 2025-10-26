Uno Entre Rios | El País | Milei

Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza y anunció una nueva etapa de reformas con consenso político

El presidente, Javier Milei celebró desde el búnker de La Libertad Avanza el triunfo en los comicios legislativos y anticipó una etapa de consensos. “

26 de octubre 2025 · 23:23hs
Javier Milei habló tras conocer los resultados. 

Javier Milei habló tras conocer los resultados. 
Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza y anunció una nueva etapa de reformas con consenso político

El presidente Javier Milei habló este domingo por la noche, tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas celebradas en todo el país, y anticipó que su gobierno ingresará en una nueva etapa centrada en el diálogo y la búsqueda de consensos para avanzar con las reformas pendientes.

LLA 1

La palabra de Milei

“Nos alegra saber que en muchas provincias las segundas fuerzas no fueron del kirchnerismo, sino de los oficialismos provinciales. Son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno más uno les da dos”, sostuvo el mandatario desde el escenario montado en el Hotel Libertador, donde celebró junto a su hermana Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Patricia Bullrich, Diego Santilli y otros referentes del oficialismo.

gobernadores aliados al gobierno de javier milei piden reflotar el pacto de mayo

Gobernadores aliados al Gobierno de Javier Milei piden reflotar el Pacto de Mayo

milei cerrara la campana electoral en rosario de cara al 26 de octubre

Milei cerrará la campaña electoral en Rosario de cara al 26 de octubre

El Presidente convocó a los gobernadores y legisladores de distintos espacios a discutir acuerdos que permitan convertir en leyes los principios del Pacto de Mayo. “Vamos a poder sentarnos a discutir las bases para una Argentina distinta, una Argentina que hoy en día no nos podemos imaginar”, afirmó.

Con el 41% de los votos a nivel nacional y una ventaja de 14 puntos sobre el kirchnerismo, Milei celebró lo que calificó como “un día histórico” para el país. “El pueblo argentino ha decidido dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra, hoy comienza la reconstrucción de la Argentina grande”, destacó.

El mandatario elogió la implementación del nuevo sistema de votación con boleta única de papel y agradeció “el esfuerzo del equipo de gobierno”, mencionando uno por uno a los integrantes de su Gabinete. “Basta de populismo, populismo nunca más. Nuestra prioridad será darle a los 47 millones de argentinos un futuro mejor, un futuro que se merecen”, remarcó.

Mientras Milei hablaba, el presidente del PRO, Mauricio Macri, publicó un mensaje en redes sociales reconociendo el desempeño electoral de La Libertad Avanza, en una señal de sintonía con el oficialismo.

Hacia el cierre de su discurso, el Presidente insistió en que buscará consensos para aprobar nuevas reformas estructurales. “Queremos ser un país que crece, volver a esa Argentina que nunca tuvimos que dejar de ser. Tenemos la responsabilidad de dejar los intereses partidarios de lado y pensar como país”, concluyó ante la militancia que celebró el triunfo.

Milei Javier Milei Libertad Elecciones 2025
Noticias relacionadas
Los rostros de Guillermo Michel y Adán Bahl reflejan el resultado de las Elecciones.

Guillermo Michel: "Cuando la gente vota no se equivoca y respetamos lo que eligió la ciudadanía"

Guillermos Francos en conferencia de prensa anunciando los datos oficiales.

Guillermo Francos presentó los primeros resultados oficiales

Karina Milei se mostró confiada en las elecciones que realizó La Libertad Avanza.

Karina Milei: "Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números"

Hubo mucho ausentismo en las Elecciones 2025.

Elecciones 2025: más de 12 millones de argentinos no fueron a votar

Ver comentarios

Lo último

En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

Guillermo Michel: Cuando la gente vota no se equivoca y respetamos lo que eligió la ciudadanía

Guillermo Michel: "Cuando la gente vota no se equivoca y respetamos lo que eligió la ciudadanía"

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un nunca más al populismo

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un "nunca más al populismo"

Ultimo Momento
En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

Guillermo Michel: Cuando la gente vota no se equivoca y respetamos lo que eligió la ciudadanía

Guillermo Michel: "Cuando la gente vota no se equivoca y respetamos lo que eligió la ciudadanía"

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un nunca más al populismo

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un "nunca más al populismo"

Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza y anunció nueva etapa de reformas con consenso político

Milei celebró el triunfo de La Libertad Avanza y anunció nueva etapa de reformas con consenso político

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

Policiales
Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Ovación
Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Estela Leguizamón una luchadora solidaria y tenaz

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

La provincia
En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un nunca más al populismo

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un "nunca más al populismo"

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

En Concordia la Alianza LLA le sacó 10 puntos a Fuerza Entre Ríos

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: Respetamos el mensaje de las urnas

El mensaje de Fuerza Entre Ríos: "Respetamos el mensaje de las urnas"

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

En Entre Ríos, LLA se impone por encima de sus expectativas

Dejanos tu comentario