Enersa y el Gobierno de Entre Ríos firmaron convenios para avanzar en la expansión de la red de cargadores destinados a los autos eléctricos.

Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores para autos eléctricos.

Enersa firmó nuevos convenios en la ciudad de Federación, en articulación con el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Energía de Entre Ríos, para avanzar en la expansión de la red de cargadores destinados a autos eléctricos.

La iniciativa contempla la instalación de equipos en establecimientos turísticos y hoteleros de la provincia para fortalecer la infraestructura y promover la movilidad sustentable. En la oportunidad, se concretó la donación de cargadores eléctricos que serán instalados en los establecimientos visitados, con el objetivo de promover la movilidad sustentable y fortalecer la oferta turística.

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Explicaciones desde Enersa

“Para nosotros es muy importante seguir desarrollando esta red en puntos estratégicos de la provincia, porque no solo responde a una necesidad energética, sino que también genera una sinergia económica en el sector turístico”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

A su turno, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, señaló que se daba “un paso importante con estos puntos estratégicos que permiten a los usuarios recorrer la provincia con mayor previsibilidad. Esto es el inicio de una red que vamos a seguir ampliando”.

Los equipos corresponden a cargadores inteligentes tipo wallbox, con capacidad de carga monofásica y trifásica. La instalación y el mantenimiento estarán a cargo de cada establecimiento.

“La movilidad eléctrica ya es una realidad en crecimiento. Por eso es clave contar con esta infraestructura, que permite acompañar la demanda y prepararnos para un cambio que también impacta en todo el sistema energético”, indicó el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

También estuvieron presentes representantes de los establecimientos hoteleros y turísticos firmantes, como Pablo Giaroco, del hotel Maran de Paraná; Ariel Battista, de la reserva natural Aurora del Palmar de Ubajay. Además, Valentino Burna, del hotel Arena Resort de Federación; y Carlos Haure, del hotel termal y spa Mayim de Concordia.

El programa continuará ampliándose durante 2026, con nuevas incorporaciones en distintas localidades de la provincia.