Uno Entre Rios | La Provincia | Enersa

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Enersa y el Gobierno de Entre Ríos firmaron convenios para avanzar en la expansión de la red de cargadores destinados a los autos eléctricos.

22 de abril 2026 · 21:34hs
Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores para autos eléctricos. 

Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores para autos eléctricos. 

Enersa firmó nuevos convenios en la ciudad de Federación, en articulación con el Ente Mixto de Turismo y la Secretaría de Energía de Entre Ríos, para avanzar en la expansión de la red de cargadores destinados a autos eléctricos.

La iniciativa contempla la instalación de equipos en establecimientos turísticos y hoteleros de la provincia para fortalecer la infraestructura y promover la movilidad sustentable. En la oportunidad, se concretó la donación de cargadores eléctricos que serán instalados en los establecimientos visitados, con el objetivo de promover la movilidad sustentable y fortalecer la oferta turística.

Una situación crítica vive la empresa con el pago de los salarios a empleados.

Por la crisis empresa de transporte de Concordia redujo la cantidad de unidades

El Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado, entre ellos el fentanilo. 

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

LEER MÁS: Enersa realiza un abordaje integral para regularizar conexiones domiciliarias

Explicaciones desde Enersa

“Para nosotros es muy importante seguir desarrollando esta red en puntos estratégicos de la provincia, porque no solo responde a una necesidad energética, sino que también genera una sinergia económica en el sector turístico”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.

A su turno, el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, señaló que se daba “un paso importante con estos puntos estratégicos que permiten a los usuarios recorrer la provincia con mayor previsibilidad. Esto es el inicio de una red que vamos a seguir ampliando”.

Los equipos corresponden a cargadores inteligentes tipo wallbox, con capacidad de carga monofásica y trifásica. La instalación y el mantenimiento estarán a cargo de cada establecimiento.

“La movilidad eléctrica ya es una realidad en crecimiento. Por eso es clave contar con esta infraestructura, que permite acompañar la demanda y prepararnos para un cambio que también impacta en todo el sistema energético”, indicó el secretario de Energía, Jorge Tarchini.

También estuvieron presentes representantes de los establecimientos hoteleros y turísticos firmantes, como Pablo Giaroco, del hotel Maran de Paraná; Ariel Battista, de la reserva natural Aurora del Palmar de Ubajay. Además, Valentino Burna, del hotel Arena Resort de Federación; y Carlos Haure, del hotel termal y spa Mayim de Concordia.

El programa continuará ampliándose durante 2026, con nuevas incorporaciones en distintas localidades de la provincia.

Enersa autos eléctricos Gobierno de Entre Ríos
Noticias relacionadas
El Gobierno de Entre Ríos convocó a Agmer para reanudar las paritarias. 

Paritarias: el Gobierno de Entre Ríos convocó a Agmer

Más de 50 proyectos distinguidos por el FEICAC

Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

llamado abierto para el encuentro entrerriano de danza

Llamado abierto para el Encuentro Entrerriano de Danza

.Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Allanaron el Ministerio de Salud en Paraná por la causa de fentanilo

Ver comentarios

Lo último

Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Ultimo Momento
Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Mostaza Merlo apuntó contra Kendry Páez

Mostaza Merlo apuntó contra Kendry Páez

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Policiales
Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Paraná: hallaron a una mujer sin vida en el Ferrocarril

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Un auto chocó un caballo en la Ruta 12 y cinco personas resultaron ilesas

Ovación
Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Boca Juniors le ganó a River Plate por el Superclásico de Reserva

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Gimnasia pisó fuerte y goleó a Acassuso

Mostaza Merlo apuntó contra Kendry Páez

Mostaza Merlo apuntó contra Kendry Páez

El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

El paranaense Luciano Vicentín fue convocado para la Volleyball Nations League

El paranaense Luciano Vicentín fue convocado para la Volleyball Nations League

La provincia
Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Autos eléctricos: Enersa y el Gobierno de Entre Ríos amplían la red de cargadores

Por la crisis empresa de transporte de Concordia redujo la cantidad de unidades

Por la crisis empresa de transporte de Concordia redujo la cantidad de unidades

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

Fentanilo: el Gobierno de Entre Ríos aclaró sobre el lote de medicamentos investigado

Paritarias: el Gobierno de Entre Ríos convocó a Agmer

Paritarias: el Gobierno de Entre Ríos convocó a Agmer

Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

Dejanos tu comentario