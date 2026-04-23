Horóscopo del jueves 23 de abril de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 23 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al jueves 23 de abril de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del martes 21 de abril de 2026

Horóscopo del miércoles 22 de abril de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. Acaban las deudas que le agobian. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Hoy recupera toda la energía perdida.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. El trabajo en equipo hace que la empresa funcione. Tras los excesos de estos días, descanse.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Un poco de intriga avivará la relación de pareja. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Aun obteniendo éxitos en su trabajo, se exige mucho. No se exceda con las fiestas nocturnas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su desconfianza le hará perder un posible amor. Debe eliminar los gastos innecesarios. Esas dudas profesionales hoy se aclararán. En la salud, día de gran armonía física y mental.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si está cansado de un viejo romance, no dude en dejarlo. Valore bien esa oferta económica que le van a hacer. Sea participativo en el ambiente laboral. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Necesita encontrar afinidad en una pareja. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Relájese, no sea tan competitivo en el trabajo. Sus rodillas flaquean, debería ejercitarlas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Las decepciones van en aumento en su relación, reaccione. Aunque no es el mejor momento para ahorrar, inténtelo. Sea responsable en su trabajo, será su aval. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Gracias a un familiar, hará las paces con un amigo. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Estará muy sutil en el terreno profesional. Sus fuerzas físicas han llegado al límite.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Llamará a un antiguo amor. Día de éxitos económicos. El tesón es un buen aliado en el trabajo. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

El amor está llamando a su puerta. Llega un dinero extra como caído del cielo. Capacidad práctica, excelente para su trabajo. Antes de alzar la voz recuerde que su garganta se resiente.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Está en un momento ideal para seducir. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Su horizonte laboral se amplía, aprovéchelo. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Sus palabras podrían ser malinterpretadas por su pareja. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Ambiente laboral óptimo, fundamental para rendir al máximo. Aproveche su tiempo libre para relajarse a fondo.