China omitió alertar a la población sobre la gravedad del Covid-19

Durante seis días de enero, claves para el desarrollo de la pandemia de Covid-19, Pekín no alertó a su población sobre la gravedad del problema aunque ya lo había asumido internamente. Así lo muestra una investigación de la agencia de noticias estadounidense AP, que cita documentos internos del gobierno chino y valoraciones de expertos.

El trabajo periodístico considera que el 14 de enero las autoridades chinas ya eran conscientes de que había cambiado la dimensión de aquello a lo que se enfrentaban, pero hasta el día 20 el presidente Xi Jinping no alertó al público, cuando ya se habían contagiado más de 3.000 personas.

De acuerdo al repaso cronológico realizado por la agencia, entre el 5 y el 17 de enero China no informó de nuevos casos de lo que entonces era aún una neumonía atípica, aunque ya llegaban numerosos pacientes a los hospitales en Wuhan, según confirman registros internos. Oficialmente solo había 41 casos. No está claro si no se registraron porque las autoridades locales no los notificaron o porque las autoridades nacionales no los incluyeron en las listas, explica AP.

Tampoco hay datos sobre qué sabían exactamente los dirigentes locales en Wuhan. Sin estos informes internos, hasta el 13 de enero, cuando se confirmó en Tailandia del primer contagiado fuera de China, las autoridades en Pekín no se movilizaron para reconocer que se enfrentaban a una posible pandemia. Solo entonces, lanzaron un plan nacional para localizar casos.