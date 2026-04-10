El Rotary Club de Paraná cumplió 98 años de servicio y compromiso con la comunidad

Este aniversario consolida en el Rotary Club de Paraná una trayectoria marcada por el servicio, la educación y el trabajo comunitario sostenido en el tiempo

En un nuevo aniversario que invita tanto a la celebración como a la reflexión, el Rotary Club de Paraná conmemoró el martes sus 98 años de vida institucional en la ciudad, consolidando una trayectoria marcada por el servicio, la educación y el trabajo comunitario sostenido en el tiempo. La fecha no sólo representa un hito histórico, sino también el punto de partida hacia un objetivo mayor: el centenario. Con una cena aniversario y una agenda de actividades en marcha, la institución comienza a delinear el camino hacia los 100 años, con la mirada puesta en el legado y la continuidad.

En diálogo con UNO, Nadia Navarrete, presidenta del club rotario , destacó: “Estamos iniciando el recorrido hacia nuestros primeros 100 años. Siempre decimos que tal vez nosotros no estemos para los 200, pero sí queremos que quienes nos sucedan puedan seguir construyendo esta historia”.

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Actualmente, el club cuenta con 27 socios activos, con edades que van desde los 20 hasta más de 70 años, y con trayectorias profesionales diversas: docentes, abogados, médicos, comunicadores, entre otros.

Esta heterogeneidad no es casual, sino que responde a la esencia misma del movimiento rotario, que promueve la integración de personas de distintos ámbitos laborales como base para generar redes solidarias más amplias y efectivas.

En la ciudad, además del histórico Rotary Club de Paraná, existe el Rotary Club Paraná Plaza, que hace poco celebró sus 22 años de trayectoria, lo que amplía la presencia institucional y el alcance de sus acciones.

Ciudadanía global

Uno de los programas más valorados que lleva adelante el Rotary Club de Paraná es el intercambio de jóvenes, que permite a estudiantes vivir experiencias culturales en otros países. Actualmente, el club alberga a dos jóvenes extranjeras , una proveniente de Uganda y otra de los Países Bajos, que transitan la etapa final de su estadía en la capital entrerriana.

Navarrete, quien además coordina este programa a nivel distrital, subrayó la importancia de estas experiencias: “No sólo se trata de aprender un idioma, sino de generar vínculos, abrir la cabeza y construir una mirada más amplia del mundo”.

También adelantó que en los próximos meses, la ciudad volverá a recibir nuevos intercambistas, reforzando este puente cultural que caracteriza al Rotary.

A esto se suma el programa de intercambio de la amistad, destinado a rotarios adultos. En ese marco, se espera la llegada de una delegación de Letonia que recorrerá Paraná y compartirá actividades con miembros del club local, fortaleciendo la red internacional.

Proyectos de Rotary Club de Paraná en la comunidad

El impacto territorial del Rotary se materializa a través de proyectos financiados mediante subvenciones distritales de la Fundación Rotaria. Estas iniciativas combinan aportes de la organización con recursos propios del club para responder a necesidades específicas de la comunidad.

Uno de los trabajos más recientes se llevó adelante en la escuela primaria Nuestra Señora de Lourdes, institución que el club rotario apadrina desde hace años. Allí se realizaron mejoras en la infraestructura sanitaria, con la renovación de cisternas y tanques de agua, una intervención clave para garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes.

Además, el club ha impulsado la instalación de paneles solares, obras de ampliación y diversas actividades educativas, consolidando un vínculo sostenido con la institución.

Actualmente, se proyecta una nueva acción junto al Círculo Odontológico, orientada a la promoción de la salud bucal en niños y familias, con charlas y acciones de concientización.

Rotary Club de Paraná El Rotary Club de Paraná realiza numerosas obras para la comunidad

Valores y reconocimiento

Entre las iniciativas más emblemáticas se destaca el reconocimiento a los “mejores compañeros” de escuelas secundarias de Paraná y localidades cercanas. Cada año, alrededor de 200 estudiantes son elegidos por sus pares en base a valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. El acto se realiza en el Teatro 3 de Febrero, en una ceremonia que se ha convertido en un símbolo del compromiso con la formación integral de los jóvenes.

La propuesta no sólo premia el rendimiento académico, sino también la calidad humana, poniendo en valor actitudes que muchas veces no tienen reconocimiento formal dentro del sistema educativo.

Salud y prevención

El Rotary también tiene un rol activo en la promoción de la salud pública. Cada 24 de octubre, en el Día Mundial contra la Poliomielitis, el club realiza campañas para concientizar sobre la importancia de la vacunación.

La iniciativa se enmarca en el programa PolioPlus de Rotary International, que ha sido clave en la reducción global de la enfermedad.

Si bien la poliomielitis ha sido erradicada en gran parte del mundo, aún persiste en países como Afganistán y Pakistán, lo que implica un riesgo latente. Por eso, desde la institución insisten en la necesidad de sostener los calendarios de vacunación.

Nuevos liderazgos

Otro aspecto destacado es la creciente participación de mujeres en el Rotary. Aunque la organización nació a nivel mundial como un espacio exclusivamente masculino, hace 121 años, desde hace varias décadas se abrió a la inclusión femenina. “Hoy hay clubes donde las mujeres son mayoría e incluso algunos integrados solo por mujeres. Es un proceso que sigue avanzando y que también aporta nuevas miradas al trabajo comunitario”, señaló Navarrete.

Presente y futuro

Con casi un siglo de historia, el Rotary Club de Paraná continúa vigente, adaptándose a los desafíos actuales sin perder su esencia.

La combinación de tradición, renovación generacional y compromiso social permite proyectar un futuro sólido, con la mirada puesta en el centenario y en la continuidad de una tarea que, desde hace 98 años, busca mejorar la vida de la comunidad.