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Quique cantó victoria por la Liga Federal

Quique celebró su segundo triunfo en el certamen nacional al derrotar 73 a 62 a Gimnasia de Santa Fe. Este viernes jugarán La Armonía-Recreativo.

10 de abril 2026 · 10:23hs
Quique cantó victoria por la Liga Federal

Prensa Quique

Quique celebró una nueva victoria en la temporada 2026 de la Liga Federal de Básquet. El Decano derrotó 73 a 62 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en un encuentro disputado en el estadio Guillermo Gaya en el marco de la Zona A de la Conferencia Litoral.

Facundo Folmer fue la figura del partido quien se llevó la mayor valoración del partido (21) gracias a sus 18 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Además se destacó Theo Fernández, que aportó 16 puntos y 12 rebotes para cerrar una actuación clave en la victoria.

Martín Planas aportó 6 puntos a la victoria de Quique ante Sionista. 

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En el Mensana, que sufrió su tercer derrota al hilo, sobresalió León Alonso, quien con 15 anotaciones fue el máximo goleador de la visita.

El equipo dirigido por Luis González asumirá su siguiente misión el próximo lunes, ocasión en la que visitará a Urquiza de Santa Elena. Ese mismo día Gimnasia recibirá a Rivadavia Juniors en duelo de elencos santafesinos.

Recreativo se presenta en Colón

La Armonía de Colón recibirá este viernes a Recreativo. Este juego, correspondiente a la Zona A de la Conferencia Litoral, se llevará adelante a partir de las 21.30 en el estadio Gregorio Pocho Nieto.

El Verde se ubica en el fondo de las posiciones con un récord negativo de un triunfo y cuatro caídas. En su casa intentará ponerle fin a una serie de tres derrotas en serie.

El Bochas llega con la mejor vibra a este juego. En su última presentación celebró su primer triunfo como local al superar a Sionista en cruce de representantes de la Asociación Paranaense de Básquet.

Posiciones de la Liga Federal, Zona A de la Conferencia Litoral

Urquiza 9 (4-1)

Rivadavia 9 (4-1)

Sionista 9 (3-3)

Gimnasia 7 (2-3)

Recreativo 7 (2-3)

Quique 7 (2-3)

La Armonía 5 (1-4)

Quique Liga Federal Gimnasia Recreativo
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