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Concordia: secuestraron casi un kilo de cocaína y detuvieron a tres hombres

En Concordia, la Policía secuestró casi un kilo de cocaína tras varios allanamientos y detuvo a tres hombres por presunta comercialización de drogas.

10 de abril 2026 · 09:04hs
Concordia: secuestraron casi un kilo de cocaína y detuvieron a tres hombres

Efectivos de la Comisaría Primera secuestraron casi un kilo de cocaína en un operativo en Concordia. Tres hombres fueron detenidos. Llevaron adelante un importante procedimiento en el marco de una causa en etapa de investigación, que incluyó la ejecución de cuatro órdenes de allanamiento dispuestas por el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del Dr. Edwin Bastián.

Los procedimientos se concretaron en distintos domicilios ubicados en la zona sur de la ciudad, donde los uniformados lograron secuestrar un total cercano al kilo de cocaína, además de marihuana y diversos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

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De acuerdo a la información oficial, se incautaron 204 envoltorios de nylon con cocaína (51 gramos), 19 envoltorios con “piedras” de la misma sustancia que totalizaron 808 gramos, y 17 envoltorios con marihuana (27 gramos). Asimismo, se secuestró una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

Detenidos cocaina

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Detenidos

Según informó la Jefatura Departamental, también se procedió a la aprehensión de tres hombres, quienes quedaron supeditados a la causa por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con intervención del fiscal José Arias.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la fiscalía interviniente, mientras se avanza con las diligencias correspondientes para determinar el alcance de la actividad ilícita y posibles vinculaciones con otras investigaciones en curso.

Concordia cocaína
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