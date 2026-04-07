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Donald Trump: "Esta noche morirá toda una civilización"

En su cuenta oficial de Truth Social, Donald Trump dio ultimátum a Irán. “Esta noche morirá toda una civilización”, expresó,

7 de abril 2026 · 17:39hs
Donald Trump. 

Donald Trump. 

El presidente Donald Trump afirmó que este martes por la noche “morirá toda una civilización" para no volver jamás, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para culminar la guerra.

LEER MÁS: Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

Las declaraciones de Donald Trump

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, expresó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

Donald Trump volvió a realizar declaraciones polémicas contra Irán.

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

Donald Trump, lanzó este domingo de Pascua una advertencia sin precedentes y cargada de lenguaje vulgar. La cúpula militar de Teherán no tardó en reaccionar a través del general Ali Abdollahi Aliabadi.

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“Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, se preguntó el mandatario norteamericano.

Y finalizó: “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

Donald Trump noche Irán
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