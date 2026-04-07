Uno Entre Rios | El Mundo | Luna

Artemis II: concluyó la primera misión tripulada que orbitó la Luna tras más de 50 años

La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

7 de abril 2026 · 10:55hs
La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

gentileza

La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

Tras concluir un histórico sobrevuelo lunar de siete horas que marcó el primer regreso de la humanidad a la Luna desde el Apolo 17 en 1972 y capturó imágenes de la cara oculta del satélite natural de la Tierra, la tripulación de Artemis II, compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes.

Luego del periodo de observación lunar del lunes, los astronautas recibieron las felicitaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en una conversación en directo que se emitió como parte de la cobertura de la NASA. Además, hablaron con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, y respondieron preguntas de las redes sociales, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

una mirada santafesina sobre el lado oculto de la luna: que revelo el sobrevuelo mas esperado de la mision artemis 2

Una mirada santafesina sobre el lado oculto de la Luna: qué reveló el sobrevuelo más esperado de la misión Artemis 2

La tripulación de Artemis II compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes

Concluyó la primera misión tripulada que orbitó la Luna tras más de 50 años: lo más destacado

crateres luna
Cráteres de la Luna

Cráteres de la Luna

Récord de la mayor distancia desde la Tierra

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, establecieron el récord de la mayor distancia desde la Tierra recorrida por un ser humano, superando la distancia de 248.655 millas del Apolo 13.

Durante una pérdida de señal planificada de 40 minutos, mientras Orión pasaba detrás de la Luna, la nave espacial y su tripulación alcanzaron su punto más cercano a la superficie a las 20:00 (hora de Argentina), volando a unos 6500 kilómetros de altura. Dos minutos después, la tripulación llegó a la distancia máxima de la misión desde la Tierra, a 405.000 kilómetros, estableciendo un nuevo récord para los vuelos espaciales tripulados.

Artemis II.jpeg
El regreso a la Luna: Artemis II está a punto de despegar.

El regreso a la Luna: Artemis II está a punto de despegar.

La cara oculta de la Luna

Mientras sobrevolaban la cara oculta de la Luna, la tripulación fotografió y describió accidentes geográficos, como cráteres de impacto, antiguas coladas de lava, y grietas y crestas superficiales.

También observaron diferencias de color, brillo y textura, que proporcionan pistas para que los científicos comprendan la composición y la historia de la superficie lunar. La tripulación presenció una puesta de sol (el momento en que la Tierra se oculta tras el horizonte lunar) mientras la nave Orión se situaba detrás de la Luna, y un amanecer (cuando la nave espacial emergía del borde opuesto de la Luna).

Eclipse solar

Cuando finalizó el período de observación lunar, la tripulación presenció un eclipse solar de casi una hora de duración, cuando la nave espacial, la Luna y el Sol se alinearon.

Con una Luna prácticamente oscurecida, la tripulación analizó la corona solar —la atmósfera más externa del Sol— tal como aparecía en el borde lunar.

Durante el eclipse, la tripulación tuvo la oportunidad de observar algunos fenómenos poco comunes que solo son visibles en la parte no iluminada de la Luna. Informaron de seis destellos de luz producidos por meteoroides que impactaron la superficie lunar a miles de kilómetros por hora.

La tripulación compartirá sus observaciones con el equipo científico lunar este martes 7 de abril, en una conferencia que se transmitirá en directo a través de la NASA.

Luna Artemis II NASA
Noticias relacionadas
la tripulacion de artemis ii transita su segundo dia de vuelo hacia la luna

La tripulación de Artemis II transita su segundo día de vuelo hacia la Luna

Orión, del programa Artemis II se halla orbitando la Luna

Artemis II finalizó la maniobra de ascenso en el perigeo

Artemis II: se produjo una avería en el inodoro de la nave Orion, rumbo a la Luna

Artemis II: la tripulación reportó un problema con el inodoro de la nave espacial Orión

historico: despego artemis ii, la primera mision tripulada de la nasa que orbitara la luna luego de mas de 50 anos

Histórico: despegó Artemis II, la primera misión tripulada de la Nasa que orbitará la Luna luego de más de 50 años

Ver comentarios

Lo último

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Ultimo Momento
Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Policiales
Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Ovación
Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

La provincia
Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

Dejanos tu comentario