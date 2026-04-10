APB: Ciclista no detiene su onda verde

Ciclista celebró su quinta victoria en serie en el Torneo Apertura de la APB al derrotar como local a Olimpia por 75 a 70.

Ciclista prolongó su gran presente al derrotar como local a Olimpia por 75 a 70 en un encuentro disputado en la continuidad de la quinta fecha del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB).

Patricio Jacob con 16 puntos fue el máximo artillero del juego disputado en el estadio Juan Baglietto. En el dueño de casa también se destacaronTobías Caraballo con 15, Juan Schmidt con 14 y Enzo Passadore con 12. En el Azulgrana, Hugo Cuello anotó 15 tantos y Nicolás Agasse otros 13 puntos.

Después de un inicio parejo y con Olimpia algo mejor que el dueño de casa, fue el Verde quien tuvo la primera gran reacción de la noche. En el segundo cuarto metió un parcial de 25 a 15 que no solo le dio la chance de pasar al frente en el tanteador, sino entender claramente cuál era el camino correcto como para dominar las acciones. Defensa fuerte, agresividad y ofensiva con determinación, las claves del éxito.

El complemento volvió a ser parejo y de rachas. Ciclista entró al último cuarto con una luz de 57 a 49. Olimpia intentó revertirlo, pero no pudo ni tampoco Ciclista lo dejó. Con personalidad, el local se sostuvo en ganador y sumó un nuevo e importante festejo. Ciclista no solo sigue como único puntero del certamen sino que además sacó una luz importante para ilusionarse con quedarse con el número 1 de la fase Regular, indica Paraná Deportes.

Resultados de la quinta fecha del Torneo Apertura

Sionista 94 – Paracao 91

Rowing 64 – San Martín 54

Talleres 87 – Patronato 62

Echagüe 53 – Estudiantes 59

Ciclista 75 – Olimpia 70

Sábado

20: Unión de Crespo - Quique

Posiciones de la APB

Ciclista 10 (5-0)

Talleres 7 (3-1)

Olimpia 7 (3-1)

Estudiantes 6 (2-2)

Recreativo 6 (2-2)

Sionista 6 (2-2)

Paracao 6 (2-2)

Unión 6 (2-2)

Patronato 6 (1-4)

Rowing 6 (1-4)

Quique (1-3)

San Martín (1-3) 5

Echagüe (1-3) 5