Paranaenses se vuelcan a estudiar oficios para pelearle a la crisis económica

Tras recibir más de 3.800 solicitudes en el verano, la Municipalidad de Paraná lanza el ciclo 2026 de sus capacitaciones gratuitas.

Pagnone y Ramírez coincidieron en que incluso trabajadores formales buscan estos cursos para sumar ingresos ante un contexto económico "muy difícil

En tiempos de reformas que modifican las relaciones de dependencia y de fábricas e industrias que cierran, los oficios asoman como la salida laboral más firme. Por eso, tanto los jóvenes, en sus primeros pasos en el mercado laboral, y también trabajadores con experiencias en otros rubros, se vuelcan cada vez más a este tipo de actividad para subsistir en el presente y con vistas de progreso a futuro. En Paraná crece la demanda de capacitaciones de este tipo y en el Centro Municipal de Perfeccionamiento de la Municipalidad brindan un total de 27 talleres gratuitos destinados al personal municipal y al público en general. Entre los más requeridos por su inserción laboral está: Refrigeración (instalación de aires acondicionados), Gasista y Electricidad domiciliaria, Reparación de celulares y Mecánica de motos, Confección y reciclado de prendas, Panadería y Construcción en seco.

UNO dialogó con el subsecretario de Gobierno, Pablo Pagnone y con la directora del Centro Municipal de Perfeccionamiento, Verónica Ramírez, quienes detallaron la importancia de la vigencia de las capacitaciones tanto anuales, como las que se desarrollan durante el verano.

También anunciaron que a partir de la próxima semana iniciarán las inscripciones para el ciclo 2026 de sus Talleres de Capacitación y Oficios. Con una oferta de 27 propuestas gratuitas, el programa busca brindar herramientas prácticas y formación profesional tanto a vecinos de la ciudad como a empleados municipales. Entre los cursos a los que se podrá acceder está el de Pintura, Gasista Domiciliario, Lengua de Señas Argentina, Marroquinería, Lashista, Depilación, Portugués, Reciclado de Prendas, Lencería, Electricidad Domiciliaria, Jardinería, Reparación de celulares, Mecánica de motos, Panadería, Comercialización y Marketing y Decoupage.

Un aspecto destacado de esta gestión es que la mayoría de los cursos cuentan con reconocimiento oficial del Consejo General de Educación (CGE), lo que otorga un valor adicional al servicio de calidad gratuito que se brinda.

"Yo siempre digo que el centro es una herramienta fabulosa que tiene la municipalidad para conocer la realidad que tiene el vecino. En esta gestión nos propusimos dar estas herramientas porque la realidad en este momento está muy difícil la situación económica. Además, es una posibilidad cierta, un trabajo concreto con una salida laboral rápida que se le brinda a las personas. Muchos vecinos nos agradecen permanentemente diciendo que, gracias a la capacitación, hoy ya están colocando aires acondicionados o realizando reparaciones; de esa manera se van paleando un poco las necesidades económicas de las familias", especificó a UNO Pagnone. Agregó: "Nosotros estamos dando un servicio de calidad gratuito para el vecino y eso le da mucho más valor a la propuesta. Al ser gratuito, nos diferencia de otras instituciones donde los cursos son pagos y no tienen tanta aceptación; además, la mayoría de nuestros títulos tienen el reconocimiento oficial del Consejo General de Educación"

Por su parte Ramírez explicó: "Vemos la demanda de los talleres tradicionales de oficio, pero también vamos rotando según la situación económica de la gente. Hay personas que vienen para aprender a hacer cosas para su propia casa, como panadería para no tener que comprar, o talleres cortos de estética porque necesitan una salida laboral rápida".

"Hoy tenemos aproximadamente 400 personas que asistieron al centro hasta la semana pasada, sin contar a quienes van a las comisiones vecinales. Además, contamos con una escuela primaria para adultos y un secundario online con unos 390 alumnos de toda la provincia"

Talleres municipales paraná (2) Pagnone y Ramírez coincidieron en que incluso trabajadores formales buscan estos cursos para sumar ingresos ante un contexto económico "muy difícil

Contención ante la crisis

Ramírez señaló que el interés creció exponencialmente. Como antecedente, los cursos de verano de enero recibieron más de 3.800 solicitudes de inscripción, cifra que superó la capacidad de infraestructura actual: "Muchos buscan la capacitación para formarse en un oficio por necesidades económicas", dijo y destacó que el centro funciona también como un espacio de sensibilidad y cercanía con el vecino.

Además de los oficios, el Centro Municipal alberga una escuela primaria para adultos y es sede de un secundario online gratuito con alcance provincial, que actualmente cuenta con unos 390 alumnos. También se ofrecen talleres recreativos y de contención, como arte, tejido y lengua de señas, que fomentan la integración social y el acompañamiento a la comunidad.

Inscripciones y sedes

Los interesados deberán acercarse de manera presencial a la sede de calle Pellegrini 558, en el horario de 7:30 a 18:30.

Del total de los talleres, 19 se dictarán en el Centro Municipal y los restantes se distribuirán en diversas comisiones vecinales, como Parques del Sur, Biblioteca Colibrí, Laura Vicuña y Bajada Grande, con el objetivo de descentralizar la formación y llegar a más barrios.

La propuesta incluye cursos intensivos de cuatro meses y capacitaciones anuales con oferta académica y formación certificada

DATOS

*Guía para el vecino: Las inscripciones son para el ciclo 2026, se realizan de forma presencial en calle Pellegrini 558 en horario corrido de 7:30 a 18:30,.

*Los talleres más buscados: Refrigeración (instalación de split), reparación de celulares, construcción en seco, mecánica de motos y electricidad domiciliaria,.

*Duración: Existen cursos intensivos de 4 meses y otros de carácter anual