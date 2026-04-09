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Guerra en Medio Oriente: el estrecho de Ormuz está cerrado y buques deben tomar otras rutas

En otra jornada de la Guerra en Medio Oriente, el estrecho de Ormuz está totalmente cerrado y buques deben tomar otras rutas.

9 de abril 2026 · 18:22hs
El estrecho de Ormuz está cerrado y buques deben tomar otras rutas

El estrecho de Ormuz está cerrado y buques deben tomar otras rutas, en el marco de la Guerra en Medio Oriente. 

En el segundo día de alto el fuego en la Guerra en Medio Oriente, el estrecho de Ormuz fue cerrado por completo, obligando a los petroleros a dar la vuelta, informó la cadena iraní Press TV, que detalló que los datos de seguimiento marítimo mostraron que el petrolero Aurora, que se dirigía a la salida del estrecho, realizó un giro de 180 grados cerca de la costa de Musandam, Omán, y regresó al Golfo Pérsico.

Otro día de la Guerra en Medio Oriente

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh, declaró que Irán “garantizará el paso seguro” por el estrecho de Ormuz, que, según él, permaneció “abierto durante milenios” hasta el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que suspendió el bombardeo a Irán “por dos semanas”.

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Sin embargo, afirmó que la reapertura solo se produciría “después de que Estados Unidos haya concluido efectivamente esta agresión”, en aparente referencia a los ataques israelíes contra el Líbano.

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Khatibzadeh declaró que Irán respetará “el derecho y las normas internacionales”, pero también aclaró que el estrecho no se encuentra en aguas internacionales y que el paso seguro depende de la “buena voluntad de Irán y Omán”.

El estrecho de Ormuz, minado

Agencias de noticias semioficiales en Irán sugirieron que las fuerzas armadas iraníes minaron el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el petróleo mundial, cuyo cierre ha demostrado ser la mayor ventaja estratégica de Teherán en el conflicto.

El presidente Donald Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses atacarían a Irán con mayor contundencia que antes si no se llega a un acuerdo real con Irán, en las negociaciones que comienzan este viernes en Pakistán.

Pero el contenido de dicho acuerdo sigue siendo objeto de profunda controversia. Más allá de la inclusión del Líbano en el alto el fuego, existen interrogantes sobre qué sucederá con las reservas de uranio enriquecido de Irán, qué ocurrirá con la capacidad de Irán para lanzar ataques con misiles en el futuro, y cómo y cuándo se reanudará el tráfico marítimo normal a través del estrecho.

Agencias de noticias semioficiales de Irán publicaron el jueves un gráfico que sugiere que la Guardia Revolucionaria colocó minas marinas en el estrecho durante la guerra, un mensaje que podría tener como objetivo presionar a Estados Unidos.

Más detalles

El gráfico, publicado por las agencias de noticias ISNA y Tasnim, mostraba un gran círculo marcado como “zona de peligro” en persa sobre la ruta que siguen los barcos a través del estrecho, por donde alguna vez transitó el 20% del petróleo y el gas natural comercializados.

Desde el inicio de la guerra, solo un pequeño número de barcos ha transitado por el estrecho, después de que varios fueran atacados e Irán amenazara con atacar a cualquier buque que considerara vinculado a Estados Unidos o Israel.

estrecho de Ormuz

Los barcos parecieron seguir evitando el estrecho incluso después del alto el fuego: datos de Kpler mostraron que solo cuatro embarcaciones con sus rastreadores activados lo atravesaron.

La autoridad portuaria iraní sugirió dos rutas alternativas para los buques que quieran cruzar el estrecho de Ormuz, ante la posible presencia de minas. Recomendó a los buques no cruzar el estrecho sin previa coordinación con la Guardia Revolucionaria, por los riesgos que representan las minas en esta estratégica vía marítima.

La alerta fue emitida por los medios estatales iraníes, incluida la emisora pública IRIB. Anteriormente, la agencia de noticias iraní Fars informó que Teherán había suspendido el tránsito por el estrecho en protesta por los ataques israelíes en el Líbano, después de que dos petroleros lo atravesaran tras el alto el fuego.

Para protegerse de posibles impactos de minas, en coordinación con la Armada de la Guardia Revolucionaria, hasta nuevo aviso, “los buques deben seguir rutas alternativas para el tráfico en el estrecho de Ormuz", informó la agencia de noticias Mehr, citando un comunicado militar acompañado de un mapa marítimo que muestra las rutas al sur y al norte de la isla de Larak.

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