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Nacha Guevara estalló contra la Ley de Glaciares: "No tiene perdón"

La actriz Nacha Guevara criticó con dureza la aprobación de la Ley de Glaciares y apuntó contra los legisladores en redes sociales.

10 de abril 2026 · 12:00hs
Nacha Guevara estalló contra la Ley de Glaciares: No tiene perdón.

Nacha Guevara estalló contra la Ley de Glaciares: "No tiene perdón".

La actriz y cantante Nacha Guevara expresó su enojo en redes sociales tras la aprobación de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación. "Hoy estoy muy enojada. Y quiero decirles algo a los que hoy aprueben la Ley de Glaciares", comenzó la artista en un video publicado en su cuenta de Instagram horas antes de la sanción del proyecto.

"Hoy 8 de Abril votan la vergonzosa ley de Glaciares … tristeza total", escribió Guevara como presentación de la publicación, en la que además etiquetó a Greenpeace, Activa Congreso y al Congreso de la Nación Argentina.

los puntos principales de la reforma de la ley de glaciares

Los puntos principales de la reforma de la Ley de Glaciares

Los oficialistas Beltrán Benedit, Andrés Ariel Laumann,  Alicia Fregones, Darío Schneider y Francisco Morchio. Los opositores Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Guillermo Michel.

Así votaron los entrerrianos en la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por Milei

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Duro mensaje de Nacha Guevara tras la aprobación de la Ley de Glaciares

"Cuando pase el tiempo y estén muriendo de alguna enfermedad, terminal tal vez, les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano", aseguró con dureza.

Luego agregó: "Porque lo que hacen hoy, cuando aprueban esta ley, no tiene perdón".

En la parte final del breve video concluyó: "Miren que hacen cagadas ustedes, ¿eh? Pero esta... esta no tiene perdón".

El proyecto fue aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Tras la sanción, se espera la judicialización de la iniciativa por parte de organizaciones y ciudadanos que rechazan la medida.

Ley de Glaciares Nacha Guevara Congreso de la Nación
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