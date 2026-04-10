La actriz Nacha Guevara criticó con dureza la aprobación de la Ley de Glaciares y apuntó contra los legisladores en redes sociales.

Nacha Guevara estalló contra la Ley de Glaciares: "No tiene perdón".

La actriz y cantante Nacha Guevara expresó su enojo en redes sociales tras la aprobación de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación . "Hoy estoy muy enojada. Y quiero decirles algo a los que hoy aprueben la Ley de Glaciares", comenzó la artista en un video publicado en su cuenta de Instagram horas antes de la sanción del proyecto.

"Hoy 8 de Abril votan la vergonzosa ley de Glaciares … tristeza total" , escribió Guevara como presentación de la publicación, en la que además etiquetó a Greenpeace, Activa Congreso y al Congreso de la Nación Argentina.

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"Cuando pase el tiempo y estén muriendo de alguna enfermedad, terminal tal vez, les deseo que recuerden este día en que levantaron la mano", aseguró con dureza.

Luego agregó: "Porque lo que hacen hoy, cuando aprueban esta ley, no tiene perdón".

En la parte final del breve video concluyó: "Miren que hacen cagadas ustedes, ¿eh? Pero esta... esta no tiene perdón".

El proyecto fue aprobado en la madrugada del jueves en la Cámara Baja por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. Tras la sanción, se espera la judicialización de la iniciativa por parte de organizaciones y ciudadanos que rechazan la medida.