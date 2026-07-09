Bolivia: renunció la ministra de Turismo y ya son cuatro las bajas en el gabinete de Rodrigo Paz Pereira

El Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, atraviesa una nueva reestructuración tras la renuncia irrevocable de la ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez. Con esta salida, ya son cuatro los ministros que dejaron sus cargos en apenas ocho meses de administración.

La dimisión fue confirmada por el portavoz presidencial, José Luis Gálvez , quien informó que, hasta que el mandatario designe a una nueva autoridad, la cartera será administrada de manera interina por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según explicó, la medida busca garantizar la continuidad de los programas y proyectos que se encuentran en ejecución.

Irán denunció que un misil de Estados Unidos impactó cerca de la central nuclear de Bushehr

En la carta presentada al jefe de Estado, Yáñez sostuvo que su decisión responde a "razones estrictamente personales" y agradeció la confianza depositada por el presidente al convocarla para integrar el gabinete en noviembre de 2025, cuando asumió como la primera titular del recientemente creado Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía.

"Cuando decidí aceptar su invitación para formar parte de su equipo de Gobierno, lo hice con la firme convicción de contribuir al desarrollo del país, impulsando el fortalecimiento de los sectores turístico, gastronómico y cultural de Bolivia", expresó la ahora exfuncionaria en la nota de renuncia.

Asimismo, Yáñez solicitó que su reemplazante sea designado "a la brevedad posible", con el objetivo de evitar demoras en la implementación de políticas públicas y asegurar la continuidad de las acciones previstas por el ministerio.

Fuerte crisis política y social

La salida de la ministra se suma a la renuncia del titular de Trabajo, Edgar Morales, presentada en mayo, y a las dimisiones simultáneas de los entonces ministros de Defensa, Marcelo Salinas, y de Educación, Beatriz García, quienes dejaron sus funciones el pasado 2 de junio en medio de una fuerte crisis política y social marcada por movilizaciones en distintos puntos del país.

Con este nuevo cambio en el gabinete, la administración de Rodrigo Paz Pereira vuelve a enfrentar el desafío de recomponer su equipo de gobierno en un contexto de tensión interna y demandas sociales que continúan marcando la agenda política boliviana.