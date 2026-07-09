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Día de la Independencia: los mensajes de Frigerio y Romero

En el 210 Aniversario de la Independencia, el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero difundieron sus mensajes

9 de julio 2026 · 14:19hs
En el 210 Aniversario de la Independencia

En el 210 Aniversario de la Independencia, el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero difundieron sus mensajes

En el 210 Aniversario de la Independencia, el gobernador Rogelio Frigerio y la intendenta de Paraná, Rosario Romero difundieron mensajes a través de sus redes sociales.

Desde Tucumán, donde asistió a la vigilia junto al presidente Javier Milei y otros 12 gobernadores en la renovacióndel Pacto de Mayo, el gobernador entrerriano compartió un mensaje de su Gobierno: "La independencia fue mucho más que un hecho histórico: fue la convicción de que los argentinos podíamos decidir nuestro propio destino. Ese espíritu sigue siendo el mejor punto de partida para mirar hacia adelante".

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"Acá, en Tucumán, hace 210 años un grupo de argentinos se animó a soñar en grande y a construir una Nación independiente", escribió Frigerio en sus redes sociales tras el encuentro. A la altura de los desafíos de nuestro tiempo"

"Esta noche, junto al Presidente y a gobernadores de varias provincias del país, renovamos el espíritu de aquel 9 de Julio de 1816: la convicción de que, juntos, estamos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo para seguir impulsando el desarrollo de Argentina", expresó.

Rosario Romero encabezó la Gala en el teatro municipal

Por su parte, la intendenta de Paraná, Rosario Romero estuvo presente en la Gala, en el Teatro 3 de Febrero.

"A 210 años de la Declaración de la Independencia, nos reunimos en el Teatro 3 de Febrero para cantar con orgullo y honor nuestro Himno Nacional, reafirmando el compromiso con los valores que dieron origen a nuestra patria y con la responsabilidad de seguir construyendo, desde Paraná, una ciudad que aporte al crecimiento de una Argentina más unida, libre y con igualdad de oportunidades", expresó en su cuenta de Instagram.

"Con una propuesta artística variada compartimos en nuestro bello Teatro 3 de Febrero la Gala Patria, antesala de los festejos por los 210 años de nuestra independencia. Feliz de poder recordar nuestra historia con expresiones culturales locales en un lugar que es patrimonio de los paranaenses", acotó en otro posteo.

Día de la Independencia Rogelio Frigerio Rosario Romero mensajes
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