El gol de Enzo Fernández ante Egipto hizo que Google alcanzara un récord histórico de búsquedas

Desde Google confirmaron que se registró el mayor nivel de uso de su historia inmediatamente después del gol de Enzo Fernández.

El impacto mundial que tiene la Selección Argentina parece no tener límites. Todos quieren ver qué pasa con Lionel Messi y el equipo campeón del mundo. Y el partido contra Egipto rompió todos los moldes. Google registró el mayor nivel de uso de su historia.

Desde Google confirmaron que se registró el mayor nivel de uso de su historia inmediatamente después del gol de Enzo Fernández , que le dio la victoria a Argentina frente a Egipto por 3-2, en los octavos de final del Mundial. La confirmación del hecho, llegó a través de las oficinas del vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de la compañía, Nick Fox .

Récord

"Google Search rompió todos los récords anteriores de uso y registró el mayor nivel de utilización de su historia justo después de que Argentina marcara el gol de la victoria", escribió Fox en su cuenta oficial de la red social X, en el que atribuyó ese récord a la "emoción global" generada por el Mundial y el interés que despierta Leo Messi.

No es la primera vez que un Mundial impulsa el tráfico del buscador: en la final de 2022, Pichai aseguró que Google había alcanzado entonces el mayor volumen de tráfico de sus 25 años de historia. Un marcador que ahora, parece que fue superado.