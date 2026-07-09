El Club Ciclista celebró su tradicional locro y destinará lo recaudado al nuevo estadio.

El tradicional locro del 9 de Julio reunió este jueves a la familia del Club Ciclista de Paraná. Lo recaudado será destinado al básquet y al nuevo estadio.

El Club Ciclista de Paraná vendió 600 porciones durante el 9 de Julio . Parte de lo recaudado será destinada a la compra de las jirafas para el nuevo estadio, una obra que avanza con el aporte de socios, dirigentes y colaboradores.

La institución celebró este jueves una nueva edición de su tradicional locro del 9 de Julio, una actividad solidaria que desde hace más de tres décadas convoca a la familia de la institución y permite recaudar fondos para sostener distintas obras y disciplinas deportivas.

Tradición y solidaridad: el locro del Club Ciclista aportará fondos para el nuevo estadio

Foto: UNO/Delfina Silva

Este año se prepararon 600 porciones y, como ocurre en cada edición, el trabajo comenzó muchas horas antes, con la participación de padres, dirigentes y colaboradores que aportaron tiempo, mano de obra e incluso ingredientes para que la jornada fuera un éxito.

En diálogo con UNO, Claudio, uno de los cocineros del locro, destacó el valor que tiene esta tradición para el club.

"Capaz que el tiempo no nos acompañó tanto y hubiese hecho falta un poco más de frío, pero el club siempre se prepara muchísimo para esta fecha. Este locro tiene más de 30 años y yo participo desde hace más de 20. Es una jornada muy del club, donde se reúne mucha gente que quizás viene solamente para esta ocasión, pero que forma parte de la familia de la institución", expresó.

Sobre el destino de lo recaudado, explicó que el objetivo principal es seguir fortaleciendo al básquet y avanzar con una de las obras más importantes que lleva adelante el Club Ciclista.

"Somos un club de barrio que siempre necesita recaudar porque tenemos una estructura chica y pocos socios para todo lo que representa la institución. Lo recaudado está destinado a la subcomisión de básquet. Además, estamos muy comprometidos con la construcción del nuevo estadio y parte del dinero será para comprar las jirafas. Básicamente todo está pensado para seguir fortaleciendo al básquet, porque somos un club de básquet", señaló.

En cuanto a la convocatoria, indicó que, si bien este año se prepararon menos porciones que en la edición anterior, el resultado fue positivo.

"Nosotros cocinamos prácticamente lo que ya tenemos vendido de manera anticipada. Siempre hacemos algunas porciones más y, por lo general, también se agotan. Esta vez hicimos 600 porciones. El año pasado fueron más de 800, pero ahora coincidió con las vacaciones de julio y muchos chicos y padres no están en el club. De todas maneras, 600 porciones es una muy buena cantidad y suma muchísimo", comentó.

La preparación comenzó durante la madrugada del jueves. "Empezamos cortando verduras y carnes. Mucha gente dona los ingredientes y todo ese trabajo lo hacen padres, dirigentes y colaboradores. Hoy, a las 4.30 de la madrugada, encendimos las siete ollas para que el locro estuviera listo a las seis", relató.

Respecto de futuras actividades, Claudio sostuvo que la comisión analiza organizar nuevos eventos para recaudar fondos, aunque remarcó que el locro del Día de la Independencia ocupa un lugar especial dentro del calendario del club.

"Siempre hablamos de volver a hacerlo mientras haga frío, quizás para el 17 de Agosto. Pero el locro del 9 de Julio del Club Ciclista ya es una tradición y no queremos que pierda la importancia que tiene esa fecha. Capaz hacemos otra comida. En el locro tenemos gente con mucha experiencia. Yo no me considero un experto, pero después de más de 20 años tengo bastante experiencia. Para cocinar en grandes cantidades hay que tener práctica", afirmó.

Finalmente, destacó el compromiso de quienes forman parte de la institución y convocó a seguir acompañando al club.

"Siempre necesitamos de la gente y de la familia del club. Esta institución crece gracias a los chicos, a los padres y al sentido de pertenencia. Es lo que siempre pregonamos. El club tiene más de 100 años y siempre se manejó de la misma manera. Necesitamos que la familia siga estando en el club y esta actividad también ayuda a fortalecer ese vínculo".