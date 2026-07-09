Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Con 60 años recién cumplidos, la paranaense Cristina Aranguren hará realidad un sueño que le había quedado pendiente: formar parte de la selección argentina de hockey sobre césped, deporte al que le ha dedicado gran parte de su vida. Cri Cri integrará el plantel máster +60 que participará de la Competición Internacional de Másteres (IMC, sus siglas en inglés).

El certamen, de características similares a un mundial, se desarrollará desde el 6 al 16 de agosto en Brasschaat, Bélgica, donde se vivirá una verdadera fiesta de la disciplina, ya que también habrá competencia para las categorías +55, +65 y +70, tanto para damas como para caballeros.

La emoción de Cristina Aranguren

Aranguren fue invitada al programa Bien temprano, que se emite por FM Ciudad 99.5 Mhz, y contó cómo se le dio la oportunidad de integrar la selección argentina.

“El año pasado una amiga, Silvina Sánchez, a quien le agradezco, me invitó a jugar un torneo de viejas jugadoras, acepté y eso me trajo de nuevo a este ruedo. A principios de año me enteré que el equipo necesitaba jugadoras y me fui a Buenos Aires a probar suerte. Las chicas me abrieron las puertas con mucha simpleza y fue un camino de emociones en ascenso, porque me fui sintiendo parte del equipo. Hoy estoy representando a la Selección Argentina, lo cual me pone muy contenta”, contó la referente del Club Atlético Estudiantes.

Además, Aranguren comentó que se emocionó hasta las lágrimas cuando sus compañeras la eligieron como capitana del equipo: “Soy de llorar fácil y el hecho de que me hayan elegido a mí como capitana, siendo relativamente nueva en el grupo, fue algo que me emocionó mucho. El primer día no pude dar la charla de la emoción que tenía. Son cosas que a una le llenan el espíritu. Más allá de eso, es una competencia internacional y deseo que al equipo le vaya bien. Ahora sueño con traernos la medalla y para eso me estoy preparando. Voy al gimnasio, a entrenar hockey, a yoga, a masajes para estar bien. El apoyo de mi familia y mis amigas me pone muy feliz”.

Vale destacar que el equipo argentino másters +60 eligió la ciudad de Paraná para realizar la concentración, que se llevará a cabo entre este jueves y este viernes, en la que ultimarán detalles de cara al torneo en el Viejo Continente. Las compañeras de Cri Cri visitarán la capital entrerriana y afrontarán dos duelos amistosos, en la cancha de sintético de agua del predio La Tortuguita del Paraná Rowing Club.

El jueves, a las 16.15, Argentina jugará contra Universitario de Rosario, mientras que el viernes, desde las 11, se medirá ante un combinado +50 de Paraná (el equipo paranaense también jugará ese dóa, desde las 9, con Universitario). El plantel argentino viajará a Bélgica el domingo 2 de agosto.

“Estamos súper motivadas para traer las medallas de nuestro torneo –prosiguió la charla–. Todas viajamos en un esfuerzo enorme: gente de Mendoza, de Corrientes, del norte de la provincia de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Capital... Son distancias muy largas y es un esfuerzo que va siempre a pulmón de todas nosotras. Muchos sponsors colaboraron un montón, estamos súper felices por el apoyo recibido y seguimos esperando más”.

El hockey, parte de su vida

Cristina Aranguren realizó su carrera en paralelo a su día a día. Está casada con Flavio desde 1989 y es mamá de Franco, Anita, Felipe y Lucas. Ahora, con sus hijos grandes, cuenta con más tiempo para continuar su actividad deportiva y competir.

“El hockey ha sido prácticamente un compañero de vida. He tenido momentos, vivencias y me ha dado grandes amigas. Una vez me dijeron que, para mí, el hockey es como el chocolate, es algo que me va a gustar toda la vida y es difícil dejar algo que a uno le gusta. Estela Cichero, una gran maestra que tuve, me decía que no tenía que dejar de jugar nunca. Eso fue cuando tenía 39 o 40 años y acá estoy”, recordó.

“Cuando de chica integraba los seleccionados locales, tenía el sueño de jugar en Las Leonas, pero para eso debía irme a vivir a Buenos Aires, lo cual no me gustaba. Después de casarme, con mi marido nos fuimos a vivir a Italia y, como me dieron la ciudadanía, jugué para la selección nacional. Fui como sparring a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Pero mi misión es que la gente siga buscando proyectos sin importad la edad, que miren hacia adelante. Yo pude cumplir un sueño que tenía”, concluyó.

Cri Cri y su pasión por el hockey sobre patines

La bocha y el stick son prácticamente una extensión del cuerpo de Cri Cri. Si bien es reconocida en el mundo del hockey sobre césped, también practica otra disciplina diferente, pero con algunas características similares: hockey sobre patines. Empezó a incursionar en esta actividad a los 47 años, en la Sociedad Unión Árabe de Paraná y reconoció que “es otra pasión que tengo. Siempre me había llamado la atención y, un día de lluvia, me decidí a empezar. Yo no sabía patinar y me enseño mi maestro Pitu (Gabriel Legarreta). Estuve dos semanas agarrada de la baranda, pero con constancia y pasión fui aprendiendo algo nuevo”.