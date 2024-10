Bolivia: intentaron asesinar a Evo Morales

La camioneta que trasladaba al ex presidente de Bolivia Evo Morales recibió 14 disparos y el chofer de la misma resultó herido. El ex presidente, que estaba yendo a su programa de radio Kawsachun Coca, está ileso y denunció que buscan "su desaparición física".

"Nos sorprendieron dos camionetas Tundra", comenzó Morales al relatar el intento de asesinato en Kawsachun Coca, y siguió: "Yo pensé que tal vez algún ebrio nos estaba queriendo parar, pero sospeché que era raro y el chofer desvió. Otro nos cruzó y felizmente había un pequeño espacio entre los dos carros. Ya nos damos cuenta que era un operativo".

El auto en el que circulaba Evo Morales fue atacado a tiros

El relato de Evo

El ex jefe de Estado continuó: "Empezaron los disparos. En ese momento yo escuché tres disparos. Nos agachamos, como estaban cruzados picamos. Corrimos bastante y el segundo carro que nos seguía también cruzó apenas, pero nos siguió, casi nos alcanza. Otros disparos. Le habían disparado a la llanta que estaba ahí".

"Seguían disparando y picamos. En el carro que llegué, 14 disparos. A la cabeza del chofer, llegó sangrando", agregó Evo Morales en el programa al que asiste habitualmente. Además, agregó que hubo "otro disparo en el brazo del chofer". El ex mandatario señaló que "desde el 2022, el general Zuñiga decía 'hay que bajar a Evo'" y, explicó, "en términos militares, bajar es matar". "A mí felizmente no me llegó, pero en el carro nos cuentan 14 disparos. A mí me sorprendió. Felizmente nos salvamos la vida", destacó.

Según recordó Ámbito, desde hace meses, Morales viene denunciando persecución política por parte del actual presidente de Bolivia, Luis Arce. "Que el mundo sepa que Luis Arce ha reactivado el fascismo en Bolivia junto a su aliado Manfred Reyes Villa. Como se hizo durante el golpe de 2019, se utilizan grupos paramilitares para quemar las instalaciones de la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba. Esos mismo grupos de choque, que el GIEI se instruyó desarticular, son usados por este gobierno para atacar al pueblo", escribió el sábado, un día antes del atentado a su camioneta.