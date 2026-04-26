Tiroteo en la cena de corresponsales: Trump ileso, un agente baleado y el sospechoso identificado

Trump calificó al atacante de “aspirante a asesino” y reveló que un agente del Servicio Secreto fue baleado pero salvado por su chaleco antibalas

Un aparente tiroteo interrumpió este sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton de Washington, obligando al Servicio Secreto a evacuar al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance. Ninguno resultó herido. El FBI confirmó que el tirador fue detenido.

Los disparos se produjeron cuando la velada apenas comenzaba. Los asistentes comían una ensalada de arvejas y burrata, y los camareros se preparaban para servir el siguiente plato, cuando un equipo de seguridad irrumpió en el salón de baile y ordenó a todos tirarse al piso. Periodistas con trajes de gala y esmoquin se agacharon junto a las mesas mientras el vino salpicaba los manteles blancos. Alguien gritó “¡Apártese!”, otros pedían que se agacharan, y en un momento alguien en la sala exclamó “¡EE.UU.!”. Testigos reportaron haber escuchado entre cinco y ocho disparos.

Operativo de seguridad

Agentes armados irrumpieron por las puertas del salón y corrieron hacia el estrado donde Trump había estado sentado momentos antes. Equipos tácticos con armas desenfundadas tomaron posición en el escenario y miembros de la Guardia Nacional se desplegaron dentro del edificio. El Servicio Secreto bloqueó las puertas del salón. Se permitió a los asistentes retirarse, pero no reingresar. La mayoría permanecía encerrada en el salón de baile aguardando novedades. Los organizadores anunciaron desde el escenario que habría un comunicado en breve y que el evento se reanudaría.

atentado Trump Tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: Trump ileso, un agente baleado y el sospechoso identificado

Evacuados

Entre los funcionarios evacuados se encontraban el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio. Trump y Melania fueron trasladados a la Casa Blanca.

Erin Thiellman, veterana militar presente en la cena, fue una de las primeras testigos. Había salido del salón por un momento cuando escuchó tres disparos. “Vi a un hombre caer justo detrás de mí”, relató a Infobae. Describió que el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores.

La fiscal federal Jeanine Pirro, también presente en el evento, publicó un video desde el hotel: “Me sacaron del salón tras oír los disparos. El Servicio Secreto está ahora a cargo de este edificio. Acabo de hablar con la alcaldesa Muriel Bowser, que está en camino, al igual que el jefe de policía Jeffery Carroll“.

La Policía Metropolitana de Washington informó que sus efectivos estaban en el lugar coordinando con las fuerzas del orden federales y que brindarían información actualizada una vez confirmada.

En una conferencia de prensa en la Casa Blanca tras ser evacuado, Trump reveló que un agente del Servicio Secreto fue baleado pero salvado por su chaleco antibalas. “Le dispararon desde muy corta distancia con un arma muy poderosa, y el chaleco hizo su trabajo”, dijo. Agregó que habló personalmente con el oficial: “Está en muy buena forma, con el ánimo muy alto”. El mandatario calificó al atacante de “aspirante a asesino” y “persona muy enferma”, e identificó al sospechoso como residente de California. Ordenó además difundir un video del incidente “por transparencia y claridad”, que muestra tanto la violencia del atacante como la rapidez con la que actuaron las fuerzas de seguridad.

atentado Trump (2) Fuerzas del orden intervienen durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en Washington. El FBI confirmó que el tirador fue detenido y su oficina de campo respondía al incidente.

Trump trazó un paralelo con los intentos de asesinato que sufrió durante la campaña. “Esta no es la primera vez en los últimos años que nuestra república fue atacada por un aspirante a asesino que buscaba matar”, afirmó, en referencia a los atentados en Butler, Pennsylvania, y en Palm Beach, Florida. Reveló que intentó quedarse en el lugar pero fue evacuado por protocolo, y elogió la unidad que observó en la sala antes del incidente: “Vi republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. En cierta forma fue algo muy hermoso”.

Unos 30 minutos después del incidente, Trump ya había publicado en Truth Social: “Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que el show continúe, pero me guiaré por lo que decidan las fuerzas del orden”. Más tarde prometió repetir la cena en un plazo de 30 días: “La haremos más grande y mejor. No vamos a dejar que nadie se apodere de nuestra sociedad. No vamos a cancelar las cosas”.

Era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales como presidente en su segundo mandato. El mandatario había llegado al salón subterráneo del Washington Hilton al son de “Hail to the Chief” y saludó a periodistas en el estrado, deteniéndose también a elogiar a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. El evento reunía a cientos de periodistas destacados, celebridades y líderes nacionales que aguardaban el discurso presidencial cuando los disparos interrumpieron la velada.

atentado Trump (1) Asistentes abandonan el Hotel Washington Hilton tras el tiroteo durante la cena de corresponsales. El Servicio Secreto había bloqueado las puertas del salón y permitió retirarse a los presentes, pero no reingresar

El Washington Hilton, sede de la cena desde hace años, suele permanecer abierto a los huéspedes habituales durante el evento, con controles de seguridad concentrados principalmente en el salón de baile. El propio Trump cuestionó las condiciones del lugar: “No es un edificio particularmente seguro”, afirmó, y aprovechó para defender la construcción de un salón de eventos en la Casa Blanca. “Es a prueba de drones, tiene vidrios a prueba de balas. Necesitamos ese salón”, argumentó.