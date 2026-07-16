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Venezuela: la cifra oficial de muertos ascendió a 4.829

Unas 17.907 personas permanecen en 106 campamentos transitorios tras los terremotos, según el último informe del Gobierno de Venezuela

16 de julio 2026 · 11:36hs
Unas 17.907 personas permanecen en 106 campamentos transitorios tras los terremotos

Unas 17.907 personas permanecen en 106 campamentos transitorios tras los terremotos, según el último informe del Gobierno de Venezuela 

El número de fallecidos por los potentes terremotos del 24 de junio en Venezuela se elevó a 4.829, según las cifras oficiales difundidas el miércoles, mientras que 17.907 personas permanecen en 106 campamentos transitorios, según el último informe del Gobierno venezolano.

Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela indica que todavía 29.882 personas siguen sin estar localizadas, número casi similar al publicado la jornada pasada.

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Los planes de contingencia han asistido a 128.324 familias y prestado atención médica a 34.872 pacientes, según el reporte difundido por el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez.

El balance anterior, dado a conocer el martes, señalaba que el número de personas que perdieron la vida se ubicaba en 4.734, mientras que 20.857 permanecían sin viviendas,

Venezuela Terremotos Muertos
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