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Nepal: ya hay 332 muertos y 1.400 desaparecidos por inundaciones y aludes

Las repentinas inundaciones arrasaron los valles de la zona fronteriza del Himalaya entre Nepal y China

27 de agosto 2026 · 09:53hs
Las repentinas inundaciones arrasaron los valles de la zona fronteriza del Himalaya entre Nepal y China

Las repentinas inundaciones arrasaron los valles de la zona fronteriza del Himalaya entre Nepal y China

La cifra de víctimas fatales por laa inundaciones en el norte de Nepal ascendió a 332, mientras que otras 1400 personas permanecen desaparecidas, informó este jueves la policía nepalí.

Entre los distritos más afectados del norte, oeste y suroeste de Katmandú, la capital del país asiático, se encuentran Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan, Gorkha, Tanahun y Nawalpur.

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Por otra parte, la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres indicó en un informe que la cifra de desaparecidos incluye a miembros de las fuerzas de seguridad, residentes y turistas nacionales y extranjeros.

Además, hasta el momento, 73 personas resultaron heridas y reciben tratamiento en hospitales.

La crecida del río golpeó principalmente el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

El fenómeno dañó al menos 19 puentes y unos 40 kilómetros de rutas, además de infraestructuras hidroeléctricas y otras instalaciones, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate.

Un deslizamiento de tierra habría causado la tragedia

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó el martes a las 8:37 a.m. (hora local) sobre un temblor en la región, registrado como un terremoto de magnitud 4,4 a lo largo de la frontera entre Nepal y China, al norte de Katmandú.

Casi al mismo tiempo, una “avalancha” de hielo y rocas —más bien un deslizamiento de tierra en este caso— arrasó la ladera de una montaña y se precipitó al río Lhende Khola, afluente del río Bhote Koshi, que fluye desde China hasta Nepal, a menudo a través de profundos desfiladeros.

Posteriormente, el USGS aclaró que el temblor no fue un terremoto, sino que fue causado por el propio deslizamiento de tierra, excepcionalmente potente, que tuvo una magnitud equivalente a un terremoto de 5,2.

Nepal Muertos Inundaciones
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