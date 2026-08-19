UIER: la industria entrerriana debatirá sus desafíos y perspectivas en Paraná.

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizará el jueves 17 de septiembre la 22ª Jornada de la Industria, uno de los principales encuentros del sector productivo provincial. La actividad se desarrollará desde las 9 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunirá a empresarios, autoridades y especialistas para analizar la coyuntura económica, la competitividad, la incorporación de tecnología y las reformas pendientes.

Bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana” , la jornada buscará poner en discusión los principales desafíos que enfrenta la industria frente a los cambios en los mercados, las nuevas tecnologías y las modificaciones en las reglas de juego. La propuesta contempla además una mirada sobre la macroeconomía argentina, las perspectivas para 2027 y la necesidad de avanzar en una reforma tributaria integral.

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El encuentro contará con la participación de representantes de los sectores público y privado, tanto de Entre Ríos como del ámbito nacional. Entre los expositores anunciados se encuentran el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; los economistas Maximiliano Montenegro y Luis Secco, y el empresario Daniel Herrero, entre otros referentes.

Apertura con autoridades

El acto inaugural estará encabezado por la presidenta de la UIER, Celeste Valenti, quien dará la bienvenida a los participantes. La dirigente estará acompañada por Rappallini y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

La presencia de autoridades nacionales y provinciales permitirá incorporar al debate la mirada institucional sobre las condiciones que atraviesa el entramado productivo. En ese marco, la jornada apunta a generar un espacio de análisis sobre las decisiones que deben adoptarse en el presente para mejorar las condiciones de competitividad de las empresas y fortalecer su capacidad de crecimiento.

Desde la organización señalaron que la actividad busca reunir a distintos actores vinculados con la producción para abordar cuestiones que impactan tanto en el escenario inmediato como en las perspectivas de mediano y largo plazo.

Economía y reforma tributaria

Uno de los ejes centrales estará puesto en la evolución de la economía argentina y las proyecciones para 2027, en un escenario atravesado por un nuevo año electoral. Montenegro y Secco serán los encargados de analizar las perspectivas macroeconómicas y sus posibles efectos sobre los sectores industriales.

El debate tendrá especial atención sobre las condiciones de los mercados nacionales e internacionales y los desafíos que deberán afrontar las empresas para sostener su actividad y mejorar sus niveles de competitividad.

Otro de los temas centrales será la reforma tributaria integral que reclaman desde el sector productivo. En este panel participará Guberman, quien expondrá sobre la agenda fiscal y las perspectivas de las modificaciones que puedan impulsarse desde el Gobierno nacional.

También está prevista la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas. La presencia de ambos funcionarios permitirá abordar la cuestión tributaria desde las perspectivas nacional y provincial, con especial atención en su impacto sobre las actividades productivas.

Para la UIER, la discusión de una estructura tributaria que contribuya a mejorar las condiciones para producir constituye uno de los asuntos pendientes de la agenda económica. Por ese motivo, la temática tendrá un lugar destacado dentro de la programación de la jornada.

Tecnología e inteligencia artificial

La transformación tecnológica será otro de los ejes de la convocatoria. La incorporación de inteligencia artificial y nuevas herramientas digitales está modificando los procesos productivos y plantea desafíos para las empresas que buscan incrementar su productividad y adaptarse a mercados cada vez más dinámicos.

Sobre este punto expondrán Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto, y Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting. Ambos abordarán las oportunidades y dificultades que enfrentan las industrias ante la incorporación de nuevas tecnologías.

El panel será moderado por Silvia Naishtat, editora de la sección Economía del diario Clarín, y permitirá poner en común experiencias y perspectivas sobre el impacto de la innovación en las organizaciones.

La discusión no estará limitada a la incorporación de herramientas tecnológicas, sino que también buscará analizar los cambios que generan en las formas de producir, gestionar y competir. En ese sentido, la inteligencia artificial aparece como uno de los factores que pueden redefinir la actividad industrial durante los próximos años.

Una agenda para el sector productivo

La 22ª Jornada de la Industria se presenta así como un espacio para analizar el escenario que atraviesan las empresas y anticipar los desafíos que marcarán la agenda productiva. La propuesta de la UIER combina el análisis de las variables económicas con cuestiones vinculadas a la política tributaria, la competitividad y la transformación tecnológica.

Con la participación de referentes industriales, funcionarios y especialistas, el encuentro buscará aportar distintas miradas sobre las condiciones necesarias para que las empresas puedan sostener sus niveles de actividad y afrontar los cambios que se presentan en el ámbito nacional e internacional.

La convocatoria del 17 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná será, de esta manera, una nueva oportunidad para que el sector industrial entrerriano discuta sus prioridades y plantee los desafíos que considera centrales para consolidar su desarrollo.