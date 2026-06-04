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Shell: grupo suizo pagó 1.420 millones de dólares por 894 estaciones de servicio

El negocio incluye 894 bocas de expendio de Shell, 18% de la venta de combustible local, una refinería y otros activos.

4 de junio 2026 · 13:41hs
Shell: grupo suizo pagó 1.420 millones de dólares por 894 estaciones de servicio

Shell: grupo suizo pagó 1.420 millones de dólares por 894 estaciones de servicio

Se confirmó la venta de 894 estaciones de servicio Shell en el país. El comprador es el grupo Mercuria Energy Group que pagó USD 1.420 millones por la operación. En el país, Mercuria es socio mayoritario de Integra Capital, el grupo inversor que preside José Luis Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta.

Manzano, por otra parte, es uno de los dueños, junto Daniel Vila y Mauricio Filiberti, de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país.

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Fuentes informadas de sector energético le confirmaron a Infobae que el ex ministro del Interior fue el nexo vital en la negociación. Si bien no están claros aún los porcentajes, también participan de la compra de Shell Edenor y Manzano a título personal.

En negocio estaban en manos del Grupo Raízen, un joint venture propiedad al 50% de la propia petrolera anglo-holandesa Shell y del conglomerado brasileño Cosan, e involucra a todo el downstream en Argentina: la red de 894 estaciones de servicio, que representan un 18% del mercado de venta de combustible del país; la refinería de Dock Sud (en la provincia de Buenos Aires); una planta de lubricantes en CABA; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque; y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fé.

Shell dividió sus negocios en el país en 2018: mientras sigue operando el upstream, o la producción de petróleo en Vaca Muerta, había dejado el negocio de venta de combustible en manos de Raízen.

Raizen Argentina Shell estaciones de servicio 1

“Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”, declaró Brian Falik, director global de inversiones de la suiza. “Nos comprometemos a garantizar la continuidad para empleados, clientes, proveedores y socios, al tiempo que invertimos de forma responsable en el desarrollo futuro de la plataforma”. aseguró.

La empresa aseguró que la adquisición refleja el compromiso a largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la consolidada presencia de la compañía en Latinoamérica. “Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Mercuria tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para respaldar el éxito y el desarrollo continuos del negocio en Argentina”, expresó un comunicado, que también agregó que el grupo “cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la perspectiva a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio", publica Infobae.

El Grupo Raízen es un joint venture propiedad al 50% de la petrolera anglo-holandesa Shell y del conglomerado brasileño Cosan. “El valor económico total estimado de la transacción asciende a USD 1.420.000.000 (mil cuatrocientos veinte millones de dólares), sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación”, dijo Raízen en la bolsa en Brasil.

Raizen Argentina Shell estaciones de servicio

“Esta transacción se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias. Los fondos netos obtenidos serán destinados a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen”, agregó.

Se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro del presente año fiscal y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Mercuria se define como uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Nació en Ginebra, Suiza, en 2004, opera en más de 50 países y genera ingresos superiores a los USD 140.000 millones.

“Participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales”, destacó la empresa.

Tiene negocios en México, Panamá, Argentina y otros países de la región. “La empresa produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos en toda la región, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe”, explicaron.

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