AUSA completó el sistema de cobro automático en toda su red de autopistas. Los conductores deben adherirse para evitar multas y demoras.

Las autopistas porteñas funcionan con peajes sin barreras y el TelePASE es obligatorio para circular.

La empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) puso en funcionamiento el sistema de peajes sin barreras en la totalidad de la red de autopistas bajo su concesión, donde el cobro se realiza exclusivamente mediante TelePASE, el dispositivo electrónico de pago que es de uso obligatorio desde 2020.

Con la incorporación del sistema free flow en todos los corredores, los vehículos ya no deben detenerse para abonar el peaje, lo que permite agilizar la circulación, reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial. Según estimaciones de la concesionaria, esta modalidad permite a los usuarios ahorrar más de un día al año en tiempo de traslado.

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Desde AUSA señalaron que, durante 2025, aumentó considerablemente la cantidad de conductores del interior del país que se incorporaron al sistema para utilizar las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, todavía circulan vehículos provenientes de otras provincias sin el TelePASE habilitado.

La gerente de Servicios y Gestión Comercial de Clientes de AUSA, Roberta Ramos, recordó la importancia de adherirse al sistema antes de ingresar a la red vial. "Con la llegada de turistas a la ciudad, recomendamos registrarse por patente y retirar el dispositivo al arribar. Así se evitan inconvenientes y el viaje resulta mucho más fluido", indicó.

La empresa informó además que actualmente nueve de cada diez vehículos que utilizan las autopistas porteñas ya cuentan con TelePASE.

Una red completamente automatizada

AUSA administra los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos las autopistas Lugones, Cantilo, Illia, 25 de Mayo, Perito Moreno, Paseo del Bajo, 9 de Julio Sur, Dellepiane y Cámpora.

La concesionaria opera un Centro de Monitoreo que supervisa la circulación mediante más de 700 cámaras distribuidas a lo largo de más de 50 kilómetros de autopistas. El sistema se complementa con seis bases de seguridad vial, 13 móviles de asistencia y una flota integrada por ocho grúas livianas y dos destinadas a vehículos pesados.

Durante 2025, la red registró un promedio diario de 834.400 pasadas por los peajes.

Avance del sistema Free Flow

La implementación del cobro automático comenzó en 2019 con la Autopista Paseo del Bajo para tránsito pesado. Posteriormente, en 2023, la Autopista Illia se convirtió en la primera vía inteligente para vehículos livianos.

En los últimos años se incorporaron pórticos automáticos en los peajes Alberti y Parque Avellaneda, mientras que en julio de 2025 quedó habilitado el sistema de lectura automática en la Autopista Perito Moreno, reemplazando 30 cabinas de cobro manual.

Con esta última incorporación, toda la red concesionada por AUSA opera bajo el sistema de peaje sin barreras, consolidando un modelo de circulación más rápido, eficiente y sustentable.