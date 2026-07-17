El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

Desde que se habilitó la inscripción online, el Plan de Alivio Financiero impulsado por el Gobierno de Entre Ríos junto a Banco Entre Ríos continúa mostrando una importante respuesta de la comunidad y sigue vigente. Hasta el momento, el programa recibió más de 5.500 solicitudes de empleados públicos, privados y jubilados interesados en reorganizar sus compromisos financieros.

* 60 días de gracia: el beneficiario comienza a pagar recién en el tercer mes.

Federico Sturzenegger participará del Foro Anual del CEER, en Paraná

Entre Ríos tiene superávit en el primer trimestre, rigidez en el gasto y fuerte deuda en dólares

* Tasa fija del 60% TNA.

* Plazos de hasta 60 meses.

* Destinado a empleados -públicos y privados- y jubilados.

Cómo inscribirse

El Plan de Alivio Financiero continuará abierto durante los próximos meses para quienes deseen acceder al beneficio. La solicitud es simple y se realiza de manera 100% online.

1) Ingresar a la web oficial del Banco Entre Ríos

2) Completar los datos básicos y la información solicitada en el formulario.

3) El Banco analiza cada situación particular y se comunica con el cliente para informarle el resultado de la evaluación crediticia.

4) Si el cliente está calificado, el banco le otorga un turno para avanzar con el trámite y luego presentar los certificados de deudas.

La iniciativa está destinada a empleados públicos, empleados privados y jubilados de la provincia y permite cancelar deudas con distintas entidades mediante una nueva financiación con hasta 60 cuotas, tasa fija preferencial y 60 días de gracia para comenzar a pagar, brindando una herramienta concreta para ordenar las finanzas personales y recuperar capacidad de ingreso.

Con este programa, el Gobierno de Entre Ríos y el Banco Entre Ríos continúan trabajando de manera conjunta para ofrecer soluciones financieras que acompañen a las familias entrerrianas y contribuyan a fortalecer la economía de la provincia.