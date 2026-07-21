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Designan a Javier Lanari como director del Banco Nación

Javier Lanari reemplazará a Gonzalo Pascual, quien presentó su renuncia al directorio del Banco Nación.

21 de julio 2026 · 08:19hs
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El Gobierno oficializó este martes un cambio en el directorio del Banco Nación al designar a Javier Lanari como nuevo director del organismo en reemplazo de Gonzalo Pascual, quien presentó su renuncia al cargo.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 618/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el que se establece la designación de Lanari a partir del 25 de junio de 2026 para completar un período de ley que finalizará el 4 de febrero de 2028.

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La llegada del exsecretario de Comunicación y Prensa al directorio del banco ya había trascendido a comienzos de julio, luego de los cambios en el área de comunicación del Gobierno que siguieron a la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

Lanari había dejado su cargo al frente de la Secretaría de Comunicación y Prensa una semana antes de que se oficializara la salida de Adorni. Posteriormente, el Ejecutivo designó en ese puesto a Fabián Fernández. La renuncia de Lanari fue aceptada mediante el Decreto 551/2026.

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Renuncia de Pascual y desembarco de Lanari

El desembarco del exfuncionario en el banco se produjo tras la renuncia del abogado Gonzalo Pascual al directorio de la entidad. En el decreto que formalizó el cambio, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, agradecieron al funcionario saliente "los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo".

Pascual había sido incorporado al directorio del Banco Nación el 5 de febrero de 2024, a través del Decreto 123/2024. Es procurador egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuenta con un posgrado en Derecho Bancario y Regulatorio y una maestría en Derecho Bancario y Financiero de The London School of Economics.

Según recordó Ámbito Financiero, antes de su paso por el banco, se desempeñó como director de Asuntos Legales para Argentina, Chile y Uruguay en Siemens S.A. entre 2000 y 2003, fue Managing Director Latin American en AMICPORT International Limited entre 2003 y 2006 y ocupó cargos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde participó en la Secretaría de Planificación y luego fue subsecretario del Ministerio de Espacio Público. Además, se desempeña como vicepresidente ad honorem de la Corporación Puerto Madero S.A.

Durante su gestión en el directorio del Banco Nación, Pascual integró el cuerpo junto a Alejandro Henke, Manuel Calderón, Armando Guibert, Solana Pelayo y Miguel White.

Banco Nación director
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