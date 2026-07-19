La siembra de trigo cubriría unas 600.000 hectáreas. Las lluvias y las heladas afectaron la implantación del cereal y del lino en Entre Ríos.

La siembra de trigo entra en la etapa final con una caída del 18% en la superficie de Entre Ríos.

La siembra de trigo de la campaña 2026/27 en Entre Ríos transita su etapa final y las primeras estimaciones anticipan una reducción del 18% en la superficie implantada respecto del ciclo anterior, de acuerdo con el último informe del Sistema de Información de la BolsaCER.

La intención de siembra se ubica en torno a las 600.000 hectáreas , unas 129.900 menos que en la campaña 2025/26, cuando se sembraron 729.900 hectáreas.

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El reporte señala que las abundantes lluvias registradas durante junio, especialmente en el centro y norte de la provincia, complicaron el desarrollo de la campaña. En esas zonas se acumularon más de 100 milímetros de precipitaciones, generando excesos de humedad que dificultaron la germinación de las semillas y obligaron, en algunos casos, a realizar resiembras.

Actualmente, el cultivo presenta distintos estados fenológicos. Los lotes sembrados en mayo se encuentran en pleno macollaje, mientras que los implantados más recientemente atraviesan la etapa de emergencia.

Según la Red de Colaboradores de la BolsaCER, el 33% de la superficie presenta una condición muy buena, el 57% buena, el 8% regular y solo el 2% mala.

Los técnicos indicaron además que las heladas registradas en las últimas semanas redujeron el ritmo de crecimiento del cultivo, aunque esperan una recuperación con el aumento previsto de las temperaturas mínimas.

Lino

En cuanto al lino, la BolsaCER informó que ya se implantó el 95% de la superficie prevista para la campaña 2026/27, estimada en unas 9.500 hectáreas.

El cultivo también muestra distintos grados de desarrollo, desde lotes en emergencia hasta otros sembrados a mediados de mayo que ya alcanzan unos 15 centímetros de altura y se encuentran en etapa de enramado.

Los colaboradores advirtieron que las heladas afectaron principalmente a los lotes con mayor cobertura de rastrojos, mientras que en sectores del centro-norte entrerriano también fue necesario realizar resiembras debido a las intensas lluvias registradas durante junio.