Hoy cumple años Litto Nebbia, el músico que abrió el camino del rock nacional

Cada cumpleaños de Litto Nebbia es una oportunidad para volver sobre la historia de uno de los artistas más influyentes de la música argentina

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Cada cumpleaños de Litto Nebbia es una oportunidad para volver sobre la historia de uno de los artistas más influyentes de la música argentina. Compositor, cantante, guitarrista, pianista, productor y gestor cultural, su nombre está ligado al nacimiento del rock nacional y a una obra que, más de medio siglo después, continúa siendo referencia para músicos y oyentes.

Nacido el 21 de julio de 1948 en Rosario, Santa Fe, Félix Francisco Nebbia Corbacho —conocido artísticamente como Litto Nebbia— creció rodeado de música. Desde muy joven comenzó a tocar distintos instrumentos y, en plena adolescencia, se instaló en Buenos Aires buscando un lugar en la escena artística que recién comenzaba a gestarse.

Hablar de Litto Nebbia es hablar del origen del rock argentino. En la década de 1960 formó Los Gatos, una banda que marcó un antes y un después en la historia de la música popular.

En 1967, el grupo lanzó La Balsa, canción compuesta por Litto Nebbia junto a Tanguito, considerada el punto de partida del rock nacional en español. El tema vendió más de 200.000 copias, una cifra extraordinaria para la época, y demostró que era posible crear un lenguaje propio, con letras en castellano y una identidad argentina.

A partir de ese momento comenzaron a consolidarse artistas y bandas que transformarían la música del país, entre ellos Almendra, Manal, Vox Dei y, años más tarde, Charly García, Luis Alberto Spinetta, León Gieco y Fito Páez.

Tras la disolución de Los Gatos, Litto Nebbia inició una prolífica carrera solista que continúa hasta la actualidad. Publicó más de cien discos, compuso miles de canciones y exploró géneros tan diversos como el rock, el tango, el jazz, el folklore y la música latinoamericana.

Su curiosidad artística lo llevó a trabajar con músicos de distintas generaciones y estilos, siempre con una mirada abierta y alejada de las fórmulas comerciales.

Entre sus obras más recordadas se encuentran canciones como “Sólo se trata de vivir”, convertida en un himno de la música argentina, además de una extensa producción instrumental y composiciones para cine y teatro.

El aporte de Litto Nebbia va mucho más allá de sus canciones. Durante décadas trabajó para generar espacios de producción independientes y apoyar a músicos emergentes. Fundó el sello Melopea, desde donde editó discos de artistas consagrados y también de intérpretes que encontraban pocas oportunidades en las grandes compañías. Gracias a ese trabajo se recuperaron grabaciones históricas del tango, el folklore y el jazz argentino, preservando parte del patrimonio musical del país.

Su compromiso con la independencia artística convirtió a Melopea en un proyecto cultural de enorme valor, más allá de lo estrictamente musical. La influencia de Litto Nebbia es difícil de dimensionar. Sus composiciones fueron interpretadas por numerosos artistas argentinos y latinoamericanos, mientras que su figura es reconocida como una de las grandes referencias de la cultura nacional.

Más de cinco décadas después de haber escrito una de las canciones fundacionales del rock argentino, Litto Nebbia sigue representando la libertad creativa, la búsqueda constante y la convicción de que la música puede ser una herramienta para contar quiénes somos.