El Gobierno eliminó el tope del 2% a los aportes sindicales sobre los salarios

El Gobierno eliminó ese límite y amplió la base de cálculo a todos los conceptos remunerativos habituales. Así, la CGT logró una medida a favor.

El Gobierno modificó la reglamentación de la reforma laboral sobre la aplicación de aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos de trabajo. Decidió eliminar el tope del 2% y autorizó que el cálculo se realice sobre todos los conceptos remunerativos mensuales. De esta manera, la CGT le torció el brazo al Ejecutivo, que el 1° de julio había modificado la Ley 14.250.

Esta medida era reclamada por los gremios, no solo por el tope, ya que algunos sindicatos tienen aportes superiores, sino también por la disposición de que el cálculo se realizara sobre el salario básico. Ese haber no corresponde, en varios convenios, con el sueldo real del trabajador, debido a que incluye distintos ítems adicionales que se cobran mensualmente para que el ingreso de bolsillo sea más elevado.

Qué dice el decreto

A través del Decreto 612/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno dio luz verde a los gremios y a las cámaras empresarias para negociar libremente los montos. "La base de cálculo prevista (...) comprende, además del salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional", señala la nueva normativa.

En ese sentido, el decreto aclara que quedarán excluidos "los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual".

Asimismo, el documento establece que los fondos "deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en interés y beneficio de los trabajadores". Esos aportes y contribuciones, según la normativa, deberán administrarse por separado.

"Se excedía de lo que decía la ley. Los aportes son parte de los beneficios de los trabajadores", enfatizaron desde la CGT. Desde la central obrera afirmaron que esas contribuciones se utilizan para financiar beneficios para los trabajadores, como turismo, pañales, ajuar, sepelios, capacitaciones, entre otros.

"El Gobierno quería evitar una lluvia de cautelares", apuntó Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT y del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA). En ese sentido, el gremialista subrayó que su organización ya había judicializado la reglamentación de la reforma laboral.

Respecto de la interpretación del diputado Carlos Castagneto, extitular de la AFIP, sobre la eliminación de las horas extras, las vacaciones, los premios y hasta el aguinaldo de la base de cálculo del salario, desde la central obrera llevaron tranquilidad y remarcaron que no es así. Explicaron que esos conceptos solo quedan excluidos de la base de cálculo de los aportes y contribuciones, pero continúan formando parte de la remuneración del trabajador.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, señaló que "ahora el tope del 2% debe calcularse sobre el salario básico de convenio más los adicionales de periodicidad mensual y de base convencional (antigüedad, presentismo, bonificación por título, etc.), pero quedan afuera otros rubros que forman parte de la remuneración de un trabajador (horas extras, aguinaldo, premios por producción, etc.)".

En esa línea, Godoy enfatizó que "queda en evidencia que al Gobierno parecen molestarle menos los aportes a cargo de los empleadores que aquellos que se imponen a los trabajadores. Esto forma parte de una estrategia destinada a fortalecer prácticas antisindicales. Cuando el financiamiento proviene del aporte de los trabajadores, la autonomía sindical es mayor que cuando depende de contribuciones patronales", concluyó.

La CGT contra el Gobierno

En medio de esa discusión y antes de la final del Mundial 2026, la CGT lanzó una convocatoria para marchar junto a los jubilados este miércoles 22 frente al Congreso. "Tenemos que denunciar el plan económico de Milei y la política de endeudamiento que sostiene este Gobierno", sostuvieron desde la conducción de la central obrera.

La protesta marcará el inicio de un plan de lucha que podría culminar con un paro general contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno. En conjunto con la CATT y la CTA Autónoma, la CGT delineó una serie de manifestaciones que se realizarán desde este miércoles y se extenderán hasta noviembre.

Con un plan de lucha "a la francesa", la central diseñó una estrategia de protestas coordinadas y escalonadas en todo el país. Comenzará con el acompañamiento al reclamo semanal de los jubilados y continuará con una marcha organizada por la UTEP el 7 de agosto, el mismo día de la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También en agosto, durante la tercera semana, tendrá lugar una concentración frente al Ministerio de Economía para rechazar el creciente endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas y de los hogares de clase media y baja. Hacia adelante están previstas nuevas manifestaciones. De esta manera, la CGT busca generar las condiciones para concretar un paro general, publicó Ámbito Financiero.