Qué hacer con las Leliqs, en el centro del debate económico

Ante ideas de endeudamiento, licuación o hiperinflación, algunos economistas se animan a sugerir que el sistema de Leliqs "no es un problema" y podría seguir.

Sólo los bancos pueden comprar estas Letras, que rinden un interés mensual (en rigor, a 28 días) por encima de la inflación proyectada. Las entidades toman estos papeles del BCRA con el dinero que reciben de sus clientes, que constituyen los “pasivos” de los bancos: cajas de ahorro, cuentas corrientes y específicamente plazos fijos.

Los bancos toman ese dinero de los ahorristas y, en vez de prestárselo al sistema productivo, lo prestan al sector público. Además, la tasa de interés de las Leliqs se toma como tasa de interés de referencia, hoy algo encima del 130% anual.

El monto total que significan hoy las Leliqs varía según el cálculo de los economistas, pero se estima que oscila entre los 20 y los 30 billones (un millón de millones) de pesos.

Para qué sirven

El doctor en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, Ignacio Trucco, explicó a UNO cuál es la función de esta deuda pública que respalda como contracara los depósitos de las personas en los bancos y ofreció otra visión a las explicaciones más comúnmente difundidas sobre el déficit fiscal, el gasto público y el endeudamiento.

Trucco ilustró: “Hay dos interpretaciones en una distinción más o menos esquemática. Por un lado, las teorías más convencionales dicen que el Estado incurre en déficits fiscales y emite pesospara financiarlos. Después, toma esos pesos de la economía a cambio de un bono para los bancos. Eso supone que la cantidad de dinero de la economía la crea fundamentalmente el Banco Central”, repasó.

Pero inquirió: “¿Realmente es así? No necesariamente”. Según el especialista en Desarrollo Económico, la evidencia empírica es que no. “Desde la obra de Adam Smith en adelante, está estudiado y conocido que el dinero no lo crea el Banco Central. Es una parte muy pequeña e irrelevante en relación a la gran masa de dinero creada por los mismos bancos”, aseguró. Es que la necesidad financiera crea crédito y ese crédito que ofrecen los bancos a los ciudadanos funciona como dinero.

“En Argentina, el dinero bancario supera seis veces a una el dinero físico creado por el Banco Central. El sistema financiero es seis veces más importante que el sector público a la hora de crear dinero. Y Argentina es incluso moderado, porque los países que han tenido procesos de expansión capitalista más desarrollados la relación es 20 a 1 o 25 a 1. En ningún lugar del mundo el dinero lo crea el Banco Central, sino el propio sistema financiero”, insistió Trucco, contra las acusaciones habituales contra el Estado por la emisión monetaria.

Las Leliqs son deuda pública que respalda a los activos financieros depositados en los bancos. En vez de cuestionar la herramienta, el investigador de la UNER y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) valoró que “eso genera una enorme estabilidad en el sistema financiero, reduce muchísimo el riesgo financiero, el riesgo bancario y elimina o reduce la posibilidad de una crisis financiera del estilo del 2001 en Argentina o del 2008 a nivel internacional. Los depositantes están asegurados”. Y remachó: “Las Leliqs no son un problema”.

¿Qué hacer?

Sin embargo, las versiones cunden en el mundo financiero nacional, donde se especulan salidas al esquema que implementó Cambiemos y mantuvo e incluso aumentó -a pesar de sus promesas de campaña en 2019- la administración del Frente de Todos.

El economista consultado por UNO repasó las propuestas que circulan y están en discusión en derredor del gobierno entrante. “Una salida es a través de endeudamiento externo. Otra es reestructurar los depósitos como el Plan Bonex. Otra es apelar a una hiperinflación que los licúe. Todos los casos son situaciones muy malas, extremadamente recesivas que afectan el patrimonio de las personas. En los ‘90 pasó así”, recordó.

¿Cuánto valen los depósitos de las personas que los bancos tienen en Leliqs? Trucco calculó unos 30 billones de pesos. En cuanto a la salida de endeudamiento, alertó: “Si los respaldamos en 30.000 millones de dólares, 1.000 pesos equivalen a 1 dólar. Si tenés perspectivas de crecimiento en el mediano plazo, si Argentina puede crecer, van a ingresar cada vez más dólares por precios de los commodities, por hidrocarburos, por minería, por la industria del software, etc.. No tiene ningún sentido hacer ese enorme sacrificio de destruir los depósitos o congelarlos con deuda externa, sabiendo que después vas a tener un flujo de dólares que te va a estabilizar el frente externo”.

Y observó que “una economía con un futuro que todo el mundo prevé como positivo, porque nadie lo niega, ¿qué es un problema del financiamiento de seis meses? Estamos yendo a destruir nuestros depósitos por un problema de seis meses de financiamiento. Me parece ridículo”.

Seguir con el sistema

Según el docente e investigador en economía, el sistema financiero está sólido y puede desactivar paulatinamente el esquema de letras del Banco Central a medida que ingresen dólares al país, a raíz del crecimiento productivo y de exportaciones. Entonces, una cuarta opción sería seguir con el sistema como viene. “Es lo más lógico. El sistema financiero está bien. Las Leliqs no está generando una presión sobre el mercado financiero significativa”, evaluó Trucco.

En cambio, propuso que habría que buscar otras oportunidades de inversión para los bancos que no sean deuda pública, en la medida en que el sistema económico argentino empiece a crecer. Y alentó: “Argentina no está en un contexto de caída histórica, sino que está en un contexto de recuperación histórica”.

El doctor en Economía puso en perspectiva histórica: “Nuestro país viene viviendo una crisis por estancamiento fuerte desde 2011 hasta el 2021, cuando empezó a cambiar la situación. Y la perspectiva de mediano plazo es que la gran crisis argentina, en mi lectura histórica, culmina en 2001, cuando los términos de intercambio rompen una estructura de 200 años con el alza de precios de los commodities”.

Así, razonó Trucco, la recuperación durante el siglo actual “no es algo coyuntural” y sugirió:.”Los plazos son largos y los diseños macroeconómicos tienen que preverlos”.