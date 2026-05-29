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Desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de 36.000 millones de dólares

El Banco Central publicó los datos de abril y desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de 36.000 millones de dólares

29 de mayo 2026 · 21:53hs
Desde la salida del cepo

Desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de 36.000 millones de dólares. 

Desde que el Gobierno nacional dispuso el fin del cepo cambiario para las personas físicas, en abril del 2025, los argentinos compraron más de US$ 36.000 millones. En particular, durante abril las personas efectuaron compras brutas por US$ 2.727 millones, al tiempo que realizaron ventas brutas por US$ 435 millones.

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Más detalles de la compra de dólares

En el cuarto mes del año, 1,5 millones de individuos compraron billetes mientras que unos 750.000 vendieron. Contra marzo, se compraron US$ 364 millones más y se vendieron US$ 31 millones menos.

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Los datos corresponden al Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario que publicó esta tarde el Banco Central (BCRA).

Así, desde que se impuso la salida del cepo para las “personas humanas” se efectivizaron compras por US$ 36.463 millones. Septiembre del 2025 fue el mes con mayor volumen de compras, donde el monto total ascendió a los US$ 5.130 millones.

Respecto a las ventas, desde abril del último año se vendieron US$ 5.269 millones, por lo que el saldo fue positivo en US$ 30.759 millones. Si bien se levantó la flexibilización cambiaria para las personas, todavía rige para las empresas o “personas jurídicas”.

Más datos

El balance cambiario cerró con un superávit de US$ 1.333 millones en la cuenta corriente. El resultado se explicó por los ingresos netos de las cuentas “Bienes” (US$ 2.946 millones) e “Ingreso secundario” (US$ 10 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Ingreso primario” (US$ 949 millones) y “Servicios” (US$ 674 millones).

La cuenta financiera también resultó superavitaria en US$ 1.048 millones, explicado por los superávits del sector financiero (US$ 1.001 millones) y del “Gobierno Nacional y sector privado no financiero” (US$ 479 millones) y de “Otros Movimientos Netos” (US$ 428 millones).

cepo Argentinos dólares
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