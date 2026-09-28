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Presupuesto 2027 da de baja más de 2.000 obras públicas

El Gobierno nacional formalizó un severo recorte de obras públicas en el Presupuesto 2027. Se dieron de baja y traspasaron a las provincias más de 2.000 proyectos

28 de septiembre 2026 · 12:05hs
El Gobierno nacional formalizó un severo recorte de obras públicas en el Presupuesto 2027. Se dieron de baja y traspasaron a las provincias más de 2.000 proyectos

El Gobierno nacional formalizó un severo recorte de obras públicas en el Presupuesto 2027. Se dieron de baja y traspasaron a las provincias más de 2.000 proyectos
El Gobierno nacional formalizó un severo recorte de obras públicas en el Presupuesto 2027. Se dieron de baja y traspasaron a las provincias más de 2.000 proyectos

El Gobierno nacional formalizó un severo recorte de obras públicas en el Presupuesto 2027. Se dieron de baja y traspasaron a las provincias más de 2.000 proyectos
Avanzan las obras de recuperación de la ruta 12 entre Galarza y el enlace con las rutas 131 y 32.

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El Gobierno nacional redujo a su mínima expresión los fondos destinados a infraestructura y obras públicas, priorizando el superávit fiscal mediante la baja de contratos y la transferencia de obras a las provincias.

El Gobierno nacional formalizó un severo recorte en la inversión pública de cara al Presupuesto 2027, al disponer la baja o el traspaso de más de 2.000 proyectos de infraestructura en todo el país.

El dato surge del proyecto de ley de Presupuesto 2027 enviado al Congreso la semana pasada. Los aumentos serán en las tarifas de luz, gas y transporte

Aumentos de tarifas para bajar el gasto de subsidios

Las modificaciones en el Presupuesto 2027 provienen de distintos frentes, entre éstos inflación, dólar, subsidios y programas de fomento

Presupuesto 2027: modificaciones que impactarán a pymes

Según los datos presentados por el Ministerio de Economía al Congreso, sobre una cartera original de 2339 obras, se dispuso la baja o inicio de rescisión de contrato en 1683 casos, mientras que 457 fueron transferidas o se encuentran en proceso de transferencia a provincias y municipios. De este modo, la administración central mantendrá bajo su gestión únicamente 199 proyectos.

Presupuesto 2027: infraestructura con mínimos históricos

Para el ejercicio presupuestario 2027, las partidas destinadas a gastos de capital alcanzarán los $6,16 billones dentro de un presupuesto total de $216 billones para el Sector Público Nacional. Esto representa una caída del 16,4% en términos reales respecto al ejercicio previo y fija la inversión pública en un 0,4% del PBI.

Desde la Secretaría de Hacienda argumentan que esta medida es indispensable para mantener el superávit fiscal y adaptar la inversión pública a las capacidades financieras del Estado.

Obras vigentes y programas paralizados

Entre el reducido paquete de proyectos que continuarán con financiamiento nacional destacan:

  • Ferrocarril Roca: La mejora integral del ramal Constitución-La Plata ($125.942 millones).
  • Ruta Nacional 9/34: Reconstrucción del tramo entre Salta y Jujuy ($104.593 millones).
  • Represas del Río Santa Cruz: Continuidad de las obras hidroeléctricas ($82.143 millones).
  • Autopista Juan Domingo Perón: Obras en el conurbano bonaerense ($63.766 millones).
  • Proyectos de desarrollo y seguridad: El reactor nuclear RA-10 ($39.690 millones) y el complejo penitenciario de Agote ($39.247 millones).

Por el contrario, han quedado discontinuados o suspendidos los desarrollos habitacionales del Procrear, los proyectos de urbanización básica del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), la electrificación del ferrocarril San Martín y diversos planes de mantenimiento vial.

Traspasos y negociaciones provinciales

Para desprenderse de compromisos financieros, la Nación ha transferido obras a distintas jurisdicciones, como la autopista A012 a Santa Fe y las rutas 22 y 151 a Río Negro. Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires señalan la falta de respuesta ante pedidos de traspaso de proyectos paralizados como la Ruta 33.

Presupuesto 2027 Obras provincias
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