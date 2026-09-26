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La Bolsa de Cereales de Entre Ríos afronta una reestructuración económica y desvinculó a su gerente

Las transformaciones en las dinámicas operativas del mercado agropecuario impactaron de forma directa en el rol de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.

26 de septiembre 2026 · 12:32hs
La Bolsa de Cereales de Entre Ríos afronta una reestructuración económica y desvinculó a su gerente

La Bolsa de Cereales de Entre Ríos afronta una reestructuración económica y desvinculó a su gerente

Las transformaciones en las dinámicas operativas del mercado agropecuario impactaron de forma directa en el rol de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Las nuevas formas de comercialización adoptadas por los actores del sector afectaron de manera significativa la intervención de la entidad en la concreción de los contratos agrícolas, lo que derivó en una severa merma de sus ingresos económicos tradicionales.

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Ante esta drástica disminución de recursos —un escenario impensado años atrás—, la Comisión Directiva debió adoptar decisiones complejas para llevar adelante un plan de reestructuración interna que garantice la subsistencia de la institución y permita trazar una posterior recuperación.

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En el marco de esta reorganización, se concretó la desvinculación de común acuerdo del gerente de la entidad, Manuel Villagra, quien permanecerá en sus funciones hasta el próximo 30 de septiembre.

Nueva gerencia

El presidente de la institución, Diego Camuñas, expresó su pesar por la determinación adoptada, aunque remarcó la necesidad de la medida ante el contexto financiero actual. Asimismo, valoró la gestión de Villagra al frente de la gerencia, destacando «su prolijidad en el manejo institucional, su presencia permanente y el liderazgo en causas de gran trascendencia, como el amparo ambiental recientemente resuelto por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos».

Por su parte, Villagra señaló: «Considero que cumplí una etapa de gran experiencia y aprendizaje profesional al frente de la gerencia, y en ese marco entendí, junto a la Comisión Directiva, que era el momento de dar este paso». Además, hizo extensible su agradecimiento a las autoridades, socios y al equipo de trabajo por el vínculo construido a lo largo de estos años.

Desde la entidad ratificaron que la desvinculación se dio en un marco de cordialidad y mutuo entendimiento, expresando su reconocimiento a la labor desarrollada por el ejecutivo saliente y deseándole éxitos en sus futuros proyectos profesionales.

Bolsa de Cereales económica
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