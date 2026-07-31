Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina.

Los datos muestran una nueva contracción del consumo interno de la carne. El 30% de la producción se exportó y el mercado doméstico absorbió el 70% restante,,

El consumo de carne vacuna continúa mostrando señales de retracción en Argentina. De acuerdo con los últimos indicadores publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA), el consumo aparente alcanzó los 47,3 kilos por habitante al año, frente a los 51,2 kilos registrados en igual período del año anterior.

La diferencia representa una caída de 3,9 kilos por persona, reflejando un menor nivel de consumo en el mercado interno.

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Producción de carne

Durante junio, la producción de carne vacuna totalizó 260.000 toneladas equivalentes res con hueso. De ese volumen, 78.900 toneladas (30%) fueron destinadas a los mercados internacionales, mientras que las 186.000 toneladas restantes (70%) abastecieron el consumo doméstico.

Los datos oficiales muestran que, pese a que el mercado interno continúa absorbiendo la mayor parte de la producción, el consumo por habitante sigue perdiendo terreno. La evolución del indicador también refleja el cambio en los hábitos de compra de los hogares y las dificultades para sostener el consumo de uno de los alimentos históricamente más representativos de la dieta argentina.

La caída interanual de casi cuatro kilos por habitante confirma una tendencia que viene consolidándose en los últimos años, con un consumidor que reduce la cantidad de carne vacuna adquirida y diversifica sus elecciones hacia otras proteínas de menor costo.