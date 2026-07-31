Los afiliados de OSER podrán adjuntar documentación faltante en un trámite ya iniciado, sin necesidad de generar una nueva solicitud.

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) incorporó una nueva funcionalidad en la aplicación MI OSER que permitirá simplificar el trámite de autorización de prestaciones médicas y reducir los tiempos de auditoría.

A partir de esta actualización, cuando un afiliado inicie una solicitud de autorización desde la aplicación y el trámite sea devuelto por falta de documentación, podrá adjuntar los archivos requeridos en el mismo expediente, sin necesidad de generar una nueva solicitud.

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La Obra Social de Entre Ríos (OSER) incorporó una nueva funcionalidad en la aplicación MI OSER que permitirá simplificar el trámite de autorización de prestaciones médicas y reducir los tiempos de auditoría.

A partir de esta actualización, cuando un afiliado inicie una solicitud de autorización desde la aplicación y el trámite sea devuelto por falta de documentación, podrá adjuntar los archivos requeridos en el mismo expediente, sin necesidad de generar una nueva solicitud.

Autorizaciones

Para utilizar esta opción, el usuario debe ingresar a la aplicación, acceder al apartado "Autorizaciones", seleccionar el trámite devuelto y anexar la documentación solicitada por el médico auditor.

Desde la obra social indicaron que la mejora facilita el seguimiento de cada trámite, optimiza el trabajo de los profesionales encargados de las auditorías y agiliza los tiempos de respuesta para los afiliados.

La aplicación MI OSER se encuentra disponible para dispositivos móviles y puede descargarse desde el sitio oficial de la obra social: https://mi.oser.gob.ar/.