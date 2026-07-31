Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

Los afiliados de OSER podrán adjuntar documentación faltante en un trámite ya iniciado, sin necesidad de generar una nueva solicitud.

31 de julio 2026 · 19:36hs
OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas.

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) incorporó una nueva funcionalidad en la aplicación MI OSER que permitirá simplificar el trámite de autorización de prestaciones médicas y reducir los tiempos de auditoría.

A partir de esta actualización, cuando un afiliado inicie una solicitud de autorización desde la aplicación y el trámite sea devuelto por falta de documentación, podrá adjuntar los archivos requeridos en el mismo expediente, sin necesidad de generar una nueva solicitud.

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados.

OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

OSER cierra por dos días una sede de Paraná y reorganiza la atención de sus afiliados.

OSER cierra por dos días una sede de Paraná y reorganiza la atención de sus afiliados

LEER MÁS: OSER inauguró la nueva sede Paraná 1 con instalaciones renovadas y mayor accesibilidad para afiliados

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) incorporó una nueva funcionalidad en la aplicación MI OSER que permitirá simplificar el trámite de autorización de prestaciones médicas y reducir los tiempos de auditoría.

A partir de esta actualización, cuando un afiliado inicie una solicitud de autorización desde la aplicación y el trámite sea devuelto por falta de documentación, podrá adjuntar los archivos requeridos en el mismo expediente, sin necesidad de generar una nueva solicitud.

Autorizaciones

Para utilizar esta opción, el usuario debe ingresar a la aplicación, acceder al apartado "Autorizaciones", seleccionar el trámite devuelto y anexar la documentación solicitada por el médico auditor.

Desde la obra social indicaron que la mejora facilita el seguimiento de cada trámite, optimiza el trabajo de los profesionales encargados de las auditorías y agiliza los tiempos de respuesta para los afiliados.

La aplicación MI OSER se encuentra disponible para dispositivos móviles y puede descargarse desde el sitio oficial de la obra social: https://mi.oser.gob.ar/.

OSER aplicación médicas
Noticias relacionadas
Víctor Francisco Velázquez, un referente para Entre Ríos con 95 años.

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano.

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta.

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario.

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

Ver comentarios

Lo último

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Ultimo Momento
Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

Menos carne en el plato: el consumo per cápita profundiza su caída en Argentina

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

Policiales
Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Ovación
Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: Primero está el fútbol

El comunicado de Conmebol en medio de la guerra entre FIFA y UEFA: "Primero está el fútbol"

Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

Nadia Cutro y Toio Ballay aceleran en Reconquista

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

Ante el mal estado de La Bombonera, Boca mudaría su localía por los próximos tres partidos a Huracán

En San Juan habrá un festival del deporte motor

En San Juan habrá un festival del deporte motor

La provincia
Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

Entre Ríos instituyó por ley el Día de la Milonga Entrerriana en homenaje a Víctor Francisco Velázquez

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

La Municipalidad de Paraná plantó árboles nativos en la Escuela Soler para fortalecer el arbolado urbano

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

OSER incorporó una nueva función en su aplicación para agilizar las autorizaciones médicas

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

La Pampa impulsa un peaje para camiones que transportan arena de Entre Ríos hacia Vaca Muerta

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

La Unidad Penal Nº 6 celebró su centenario con entrega de móviles y equipamiento penitenciario

Dejanos tu comentario