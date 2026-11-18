La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

El Banco Nación acompaña la implementación del FAL para potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

En el marco de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), impulsado por el Gobierno Nacional para promover el empleo formal y acompañar a las empresas en la sostenibilidad de sus plantillas de personal, el Banco Nación presenta una propuesta comercial integral con condiciones preferenciales de financiamiento y beneficios exclusivos para PyMEs y grandes compañías. La iniciativa busca potenciar la actividad económica, impulsar la inversión y fortalecer la generación de empleo en todo el país.

La propuesta busca acompañar a las empresas en esta nueva etapa, fortalecer el vínculo con los clientes de la entidad y sumar nuevas compañías al ecosistema financiero del Banco Nación mediante soluciones adaptadas a las necesidades de cada sector.

La propuesta contempla:

• Reintegro del 100%: Comisión de administración del FAL. Se reintegrará el total de la comisión de administración hasta el 31 de diciembre de 2027.

• Tasas Preferenciales: Financiamiento para tu empresa. Bonificación de hasta 3 puntos porcentuales en operaciones de descuento de cheques, capital de trabajo e inversión.

• Beneficios para tus empleados: Préstamos Personales. Bonificación de 5 puntos porcentuales en préstamos personales Plan Sueldo, para colaboradores que acrediten haberes en BNA.

• Condiciones preferenciales: Operaciones Call. Condiciones comerciales especiales para medianas y grandes empresas.

Con esta propuesta, Banco Nación reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, acompañando a las empresas con herramientas financieras que contribuyan a sostener la actividad, promover la inversión y generar más empleo en todo el país.